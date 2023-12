„The Boys“: Starttermin der vierten Staffel steht fest – Mit ihren bislang ersten drei Staffeln ist es der derben Superhelden-Satire „The Boys“ auf Amazon Prime gelungen, sich eine treue Fangemeinde aufzubauen, die nun sehnsüchtig darauf wartet, dass es weitergeht. Aufgrund des großen Streiks in Hollywood war lange unklar, wann die vierte Staffel startet, doch nun gibt es endlich neue Infos.

Nachdem die Dreharbeiten zur dritten Staffel der auf den Comics von Garth Ennis und Darick Robertson basierenden Serie von Februar bis September 2021 liefen und die Staffel daraufhin im Juni 2022 auf Amazon Prime veröffentlich wurde, war zunächst davon auszugehen, dass für Staffel Vier ein ähnlicher Zeitplan gilt.

Die Vorbereitungen für die neue Season hatten bereits im März 2022 begonnen, und Hauptdarsteller Karl Urban, bekannt für seine Rolle als Billy Butcher, hatte seinerzeit erklärt, dass die Dreharbeiten wohl bis zum Ende des Jahres andauern würden.

Somit war zu erwarten gewesen, dass die vierte Staffel möglicherweise schon im Spätsommer 2023 erscheint, jedoch hat der Streik in Hollywood zu Verzögerungen geführt, so dass alles letztlich erst im April 2023 im Kasten war.

Nun, da wieder Planungssicherheit bei den Studios herrscht, wurde der Starttermin für die mit Spannung erwartete vierte Staffel von „The Boys“ endlich bekanntgegeben: Am 3. Juni 2024 soll es losgehen.

Was die Handlung betrifft, lässt sich aktuell nur mutmaßen. Bekannt ist aber, dass es abermals recht derb zugehen wird, verriet der Homelander-Darsteller Antony Starr in einem „Variety“-Interview doch bereits:

"Ich habe die Person, die mir [beim Dreh] gegenüberstand, angeschaut und gesagt: 'Was in aller Welt machen wir hier? Ich kann es nicht glauben. Ich hätte alles andere mit meinem Leben anfangen können, aber jetzt bin ich hier und mache das.' Es war wirklich das Bizarrste, was ich jemals gemacht habe."

Und wer weiß, was da noch kommen mag, denn das Finale der Serie ist mit der vierten Staffel noch nicht erreicht. Showrunner Eric Kripke, der ausführende Produzent der Serie, hatte von Anfang an Pläne für mindestens fünf Staffeln der Serie.

