The Boys: Staffel 4 wird laut Darsteller wild wie nie – Im Kosmos all der vielen Superheldenserien gibt es einen Geniestreich, der aus der Masse heraussticht. Und das ist Amazons Erfolgsserie „The Boys“. Eine Serie mit einem absolut wilden und durchgeknallten Sammelsurium an Charakteren, die auf ihre aberwitzige Art mit dem Superhelden-Hype der letzten Jahre gnadenlos abrechnet.

In „The Boys“ werden seit der ersten Staffel 2019 durchweg keine Gefangenen gemacht, es werden Grenzen überschritten und Tabus gebrochen. Mit superbem Unterhaltungs- sowie Spaßfaktor inmitten wilder und überaus grotesker Ereignisse. Eine Anti-Superheldenserie, deren riesiger Erfolg dafür gesorgt hat, dass Fans sich demnächst über eine vierte Staffel freuen dürfen.

„[…] Es war wirklich das Bizarrste, was ich jemals gemacht habe.“

Doch könnte man glauben, dass vieles, was man in der Serie zu sehen bekam, eigentlich gar nicht mehr zu toppen wäre, wird wohl in Staffel vier eines Besseren belehrt werden. Denn nun meldete sich Homelander-Darsteller Antony Starr in einem „Variety“-Interview zu Wort und gab einen spannenden Teaser zu den neuen Folgen. Was genau die Fans dort erwarten würde, gab er nicht pries. Dafür aber Folgendes:

„Ich habe die Person, die mir [beim Dreh] gegenüberstand, angeschaut und gesagt: 'Was in aller Welt machen wir hier? Ich kann es nicht glauben. Ich hätte alles andere mit meinem Leben anfangen können, aber jetzt bin ich hier und mache das.' Es war wirklich das Bizarrste, was ich jemals gemacht habe.“

Neue Runde ohne Grenzen

Nach diesen Worten dürfen sich Fans allem Anschein nach auf eine deftige Steigerung alles zuvor Gesehenen freuen. Wie das Ganze dann ausschaut, wird man vielleicht im ersten Trailer zur vierten Staffel von „The Boys“ sehen. Mehr als sicher ist aber, dass man in der kommenden Staffel garantiert nicht den Fuß vom Gaspedal nehmen wird, weshalb man sich auf eine weitere und wohl noch abgedrehtere Runde „The Boys“ freuen darf.

Quelle: moviepilot.de