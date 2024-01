The Boys: Release-Termin zu Staffel 4 offenbar geleakt – Seit ihrer Erstausstrahlung hat die Serie „The Boys“ auf Amazon Prime eine wachsende Anhängerschaft für sich gewonnen. Diese Superhelden-Satire, bekannt für ihre unkonventionelle Darstellung des Genres, steht nun kurz vor der Veröffentlichung ihrer vierten Staffel. Obwohl bisher kein genauer Termin bekannt gegeben wurde, könnte ein kürzlich aufgetauchtes Social-Media-Leak Aufschluss geben.

Ein Post, der vermutlich versehentlich von einem Amazon-Konto veröffentlicht und schnell wieder gelöscht wurde, deutete auf den 13. Juni 2024 als möglichen Starttermin hin. Dieser Hinweis wurde von der Fanseite „VoughtHQ“ festgehalten und hat in Foren wie Reddit schnell die Runde gemacht. Nachdem die Dreharbeiten für die dritte Staffel, die auf den Comics von Garth Ennis und Darick Robertson basiert, von Februar bis September 2021 stattfanden und die Staffel im Juni 2022 veröffentlicht wurde, gab es lange Zeit Unsicherheit über den Veröffentlichungszeitplan der vierten Staffel.

„Es war wirklich das Bizarrste, was ich jemals gemacht habe.“

Der große Streik in Hollywood hatte die Produktion merklich beeinflusst, was zu einer Verzögerung führte. Erst im April 2023 waren die Dreharbeiten abgeschlossen. In Bezug auf die Handlung der vierten Staffel von „The Boys“ gibt es bisher nur Spekulationen. Antony Starr, der den Homelander spielt, deutete in einem Interview mit „Variety“ an, dass die Fans erneut mit einer rauen und unkonventionellen Erzählweise rechnen können. Seine Worte zeugen von der Einzigartigkeit und dem unerwarteten Charakter der Serie:

„Ich habe die Person, die mir [beim Dreh] gegenüberstand, angeschaut und gesagt: 'Was in aller Welt machen wir hier? Ich kann es nicht glauben. Ich hätte alles andere mit meinem Leben anfangen können, aber jetzt bin ich hier und mache das.' Es war wirklich das Bizarrste, was ich jemals gemacht habe.“ Indes ist auch ein Ende der Serie noch nicht in Sicht, denn Showrunner Eric Kripke hat von Anfang an Pläne für mindestens fünf Staffeln der Serie.

Die Vorfreude und Spekulationen der Fans werden weiterhin steigen, bis der offizielle Starttermin bestätigt wird. Ob der 13. Juni 2024 der tatsächliche Starttermin sein wird, bleibt abzuwarten.

