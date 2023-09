The Boy and The Heron

The Boy and The Heron: Erster Trailer zum neuen Anime-Meisterwerk – „The Boy and The Heron“ soll der letzte Film des legendären Meisterregisseurs Hayao Miyazaki werden, der bereits für filmische Kunstwerke wie „Prinzessin Mononoke“ oder „Chihiros Reise ins Zauberland“ verantwortlich zeichnete. Der Mann und das federführende Studio Ghibli sind so derart bekannt für hochwertige Animationsstreifen, dass Miyazakis finaler Film in seinem Herkunftsland Japan sogar ohne jedweden zuvor gezeigten Trailer, Szenenbilder oder ähnliches Promo-Material in die Kinos kam. Lediglich ein Teaser-Plakat wurde vorab veröffentlicht, dem jedoch kaum etwas zu entnehmen war.

Nun aber ist „The Boy and The Heron“ angelaufen und in Japan bereits ein Riesenerfolg.

Für den Rest der Welt ist ein eher traditionelles Marketingkonzept angedacht, im Rahmen dessen es nun doch noch endlich zumindest einen Trailer zu sehen gibt, den ihr euch unten anschauen könnt. Auch ein Teaser-Text ist inzwischen bekannt, der mehr zum Inhalt des Films verrät. Wer sich auch weiterhin lieber dem Mysterium hingeben möchte, der sollte an dieser Stelle von daher besser nicht weiterlesen.

Achtung Spoiler:

„The Boy and The Heron“ erzählt die Geschichte eines Jungen, der sich nach seiner Mutter sehnt und in eine Welt reist, die von den Lebenden und die Toten geteilt wird und in welcher der Tod ein Ende findet und das Leben neu beginnt.

Die Mutter von Mahito, so der Name des Jungen, ist nämlich bei einem Luftangriff im Zweiten Weltkrieg ums Leben gekommen, woraufhin er mit seinem Vater und dessen neuer Frau aufs Land zieht. Als Mahito eines Tages die Gegend erkundet, entdeckt er einen geheimnisvollen Turm und trifft außerdem auf einen sprechenden Reiher (engl. „heron“), die ihn in eine magische Welt voller fantastischer Kreaturen bringen.

Leider ist noch nicht bekannt, ob, wann und in welcher Form „The Boy and The Heron“ nach Deutschland kommt, lediglich, dass der Anime-Film die Filmfestspiele in Toronto (TIFF) eröffnen und daraufhin regulär im US-Kino anlaufen soll.

