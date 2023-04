The Boogeyman: Zu gruselig, Änderungen an Stephen-King-Horrorfilm – Noch ist es etwas hin, bis die neue Stephen-King-Verfilmung „The Boogeyman“ in den deutschen Kinos erscheint. Die Vorfreude dürfte indes bei vielen Fans von Grusel- und Horrorfilmen überaus hoch sein. Denn die Anzeichen verdichten sich, dass mit dem Horror-Thriller von Regisseur Rob Savage („Host“) ein ganz besonderes Genre-Highlight in die Kinos kommt.

Denn seit einigen Monaten sorgt die Verfilmung der gleichnamigen Kurzgeschichte des legendären Bestsellerautors Stephen King für Schlagzeilen. So soll „The Boogeyman“ nicht nur einer der gruseligsten Filme aller Zeiten sein, auch bei den ersten Probevorführungen zeigte sich das Publikum hellauf begeistert. Ein echter Gruselhammer also, der allerdings laut Informationen von „The Boogeyman“-Regisseur Rob Savage noch mal geändert werden musste, da er zu gruselig sei.

„Als man die Kreatur zum ersten Mal sieht, hat das Testpublikum so laut geschrien.“

Zumindest was einen der Schockmomente im Film betrifft. So verriet Regisseur Rob Savage gegenüber dem renommierten Filmmagazin „Empire“: „Als man die Kreatur zum ersten Mal sieht, hat das Testpublikum so laut geschrien. Und dann haben sie sofort angefangen, mit den Leuten neben ihnen zu sprechen und zu quatschen und sie haben die nächsten Dialogzeilen verpasst. […] Wir mussten die Szene also neu schneiden und 45 Sekunden Füllmaterial einbauen, damit das Publikum keine wichtigen Informationen verpasst.“

Generell zeigte sich Rob Savage aber überaus zufrieden, gerade was die Jump-Scares betrifft. Savage: „Es ist einfach so befriedigend, wenn man sieht, wie das vor einem Publikum abläuft und man fühlt, wie sie beim Köder anbeißen und dann der Jump-Scare zündet.“ Auch kein Geringerer als Stephen King ist von „The Boogeyman“ überzeugt, so verriet Savage:

„[…] weil ich Angst hatte, dass er den Film nicht ausstehen kann, so wie damals ‚The Shining‘.“

„Wir haben sein Kino in Maine gemietet und ihm den Film gezeigt. Ich bin nicht hingegangen, weil ich Angst hatte, dass er den Film nicht ausstehen kann, so wie damals ‚The Shining‘. […] Aber anscheinend ist er mehrmals ordentlich zusammengefahren und hat dann eine sehr, sehr liebe Botschaft an alle geschickt, die an dem Film gearbeitet haben. […] Und am nächsten Morgen habe ich eine E-Mail mit dem Betreff ‚Von Stephen King‘ bekommen, in der er mir geschrieben hat, dass er am nächsten Morgen immer noch über meinen Film nachdenkt.“

Beste Aussichten für einen zünftigen Kino-Horror. Wer sich selbst davon überzeugen will, kann dies ab dem 1. Juni 2023 tun, wenn „The Boogeyman“ in den deutschen Kinos erscheint. In „The Boogeyman“ geht es um die High-School-Schülerin Sadie Harper und ihre jüngere Schwester Sawyer. Ihr gesamtes Leben wurde durch den Tod ihrer Mutter komplett auf den Kopf gestellt. Mit dieser Tragödie müssen sie leider allein zurechtkommen.

Neuer Trailer zu „The Boogeyman“

Da ihr Vater, der Therapeut Will, keine große Unterstützung ist, mit seinem eigenen Schmerz zu kämpfen hat. Als dann plötzlich ein verzweifelter Patient unerwartet bei ihnen zu Hause auftaucht und um Hilfe bittet, hinterlässt er ein furchterregendes, übernatürliches Wesen, das es auf Familien abgesehen hat und sich vom Leid seiner Opfer ernährt.

Zum Schluss haben wir noch den frisch veröffentlichten neuen Trailer zu „The Boogeyman“ für euch:

