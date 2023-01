The Boogeyman

The Boogeyman: Trailer zum Horror-Thriller nach Stephen King – Wer fürchtet ihn, den „Boogeyman“? Das gleichnamige Fangspiel für Kinder diente Ausnahmeautor Stephen King im englischen Original als Titel für eine Kurzgeschichte, die auf Deutsch „Das Schreckgespenst“ heißt. Mit „The Boogeyman“ kommt diesen Sommer ein neuer Horrorthriller in die Kinos, der auf Kings meisterhaftem Gespür für Grusel basiert. Den ersten Trailer gibt es hier.

Der „Boogeyman“, der Schwarze Mann, die dunkle Macht, ist der Sensenmann, der Schwarze Tod aus Pestzeit und Barock. Eine dunkle Macht, der man nur durch Flucht entkommen kann. Besagter Tod ist ein gutes Stichwort: In der Handlung von „The Boogeyman“ müssen Highschool-Schülerin Sadie Harper und ihre jüngere Schwester Sawyer den kürzlichen Tod ihrer Mutter verarbeiten.

Dabei sind sie mehr oder weniger auf sich allein gestellt:

Denn ihr Vater Will arbeitet als Therapeut und will seinen Schmerz mit sich selbst ausmachen. Da steht zur Unzeit ein verzweifelter Patient vor Wills Tür, der Hilfe braucht. Der Familienvater gewährt sie – ohne zu ahnen, welche Folgen diese Entscheidung haben wird. Denn als der Mann das trauernde Haus der Harpers wieder verlässt, lässt er etwas zurück:

Ein bösartiges Wesen, eine übernatürliche Kreatur, die nur eine Nahrung kennt: Familien, genauer gesagt, deren emotionalen Schmerz und Leid. Nun müssen sich Will, Sadie und Sawyer mit weitaus Schlimmerem als ihrer Trauer auseinandersetzen … Regie bei „The Boogeyman“ führte Rob Savage, der mit seinem Kurzfilm „The Host“ die Produzenten für sich gewinnen konnte und bewies, dass er ein feines Gespür für übernatürlichen Horror mitbringt.

Die Besetzung liest sich vielversprechend:

Das Drehbuch zu „The Boogeyman“ stammt von Scott Beck und Bryan Woods, die mit „A Quiet Place“ unter der Regie von John Krasinsiki ein Meisterwerk des Horrorthrillers schrieben, das quasi ein eigenes Subgenre des „Sei bloß leise“-Thrillers begründete. Ebenfalls am Drehbuch beteiligt war Mark Heyman, der sein Talent für psychologischen Horror bereits mit „Black Swan“ unter Beweis stellen konnte.

Die Besetzungsliste: Neben Sophie Thatcher Chris Messina („Birds of Prey”) lesen wir Namen wie Vivien Lyra Blair („Obi-Wan Kenobi“), Marin Ireland („The Umbrella Academy“), Madison Hu („Bizaardvark“), LisaGay Hamilton („Vice“) und David Dastmalchian („Dune“). Alles deutet darauf hin, dass „The Boogeyman“ ein Kinofest für Horrorfans und Fans von Stephen King werden könnte.

In den USA kommt der Film am 2. Juni 2023 in die Kinos, ein deutscher Kinostart stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest.