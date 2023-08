The Blacklist Staffel 11: Reddington-Star James Spader bezieht Stellung – „The Blacklist“ Staffel zehn ist vorbei – und damit die ganze packende Serie. Nun fragt sich so mancher Fan, der nicht genug bekommen kann von der Taskforce und Raymond „Red“ Reddington: Wird es eine Staffel 11 geben? Darauf hat Reddingtons Schauspieler James Spader eine Antwort.

Die zehnte Staffel von „The Blacklist“ endete im Juli in den USA, in Deutschland kommen die Fans sowohl bei Amazon als auch über Netflix in den Genuss. Beim Filmportal „Moviepilot“ hat man sich die Frage gestellt, ob Staffel elf überhaupt im Bereich des Möglichen liegt. Doch so viel sei verraten: Wer die zehnte Staffel bereits gesehen hat, dürfte sich zu Recht fragen, wie überhaupt eine elfte Staffel machbar sein soll.

Einer, der sich zu packenden Wendungen geäußert hat:

James Spader. Seit dem Start der Serie um Red und die Taskforce zufolge hat „The Blacklist“ nicht nur im Laufe der Jahre, sondern auch in Staffel zehn gleich mehrere tonale Twists erlebt. So sagte Spader gegenüber dem „The Blacklist“-Stammsender NBC: „Es war wirklich toll bei der Serie, dass wir dafür nie klare Vorgaben hatten. Die Serie macht von Episode zu Episode tonal große Sprünge.“ Doch an genau der Stelle widersprach Spader eben durch die Blume auch einer möglichen elften Staffel:

„Sogar ich finde, dass die Serie seltsame Wendungen hatte und ich vermute, dass die Serie, wenn sie noch weitergehen würde, zu etwas werden würde, dass ich immer weniger wiedererkennen könnte.“ So interpretiert man seine Worte auch bei „Moviepilot“ als klare Absage an eine Staffel elf, weil diese schlicht keinen Sinn ergeben würde. Das Ganze würde schlicht zu sehr von dem Format „The Blacklist“ in seiner geläufigen Form abweichen.

Die Gründe dafür liegen auf der Hand:

Achtung, harte Spoiler für Serien-Neulinge bei „The Blacklist“: Bereits in Staffel acht verstarb die weibliche Hauptfigur Agent Elizabeth Keen. Die letzte Folge von Staffel zehn und somit die allerletzte Folge der Serie versetzt Hauptcharakter Raymond Reddington die Nummer 0 auf der titelgebenden „Blacklist“- Ganze 200 Namen stehen auf der Liste und rund 200 Folgen hatte die Serie, jeder der Name steht für einen Schwerverbrecher und Mozart einer kriminellen Spielart auf Reds Liste.

So passiert es in der letzten Folge von Staffel zehn dann auch: Raymond Reddington kommt durch einen Stier nunmehr selbst ums Leben. Am Weggang von Elizabeth Keen in Staffel acht hatten die Fans bereits hart zu schlucken – eine elfte Staffel, in der „The Blacklist“ auch noch auf die Kultfigur Reddington verzichten soll, erschiene selbst bei einem möglichen Willen der Macher undenkbar. Was an der Serie sollte dann noch „The Blacklist“ sein? Nach 218 Folgen und zehn Jahren darf „The Blacklist“ also ruhen.

Quelle: moviepilot.de