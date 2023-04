The Blacklist: Staffel 10 schon jetzt auf deutsch zu sehen – Mittlerweile erfreuen sich Zuschauer weltweit ganze zehn Jahre lang an der gefeierten US-Krimiserie „The Blacklist“. Jedoch ist bald nach insgesamt 199 Episoden sowie der nun kommenden zehnten und finalen Staffel Schluss. Ein letztes Mal also muss Reddington noch mal ran, was Fans natürlich ungeduldig auf den Stühlen sitzen lässt. Schließlich erhofft man sich ein gebührendes Ende der Serie nach so einer langen Serienreise.

Demnach darf man gespannt sein, wie alles endet, nachdem damals der Schwerverbrecher Raymond „Red“ Reddington zum FBI kam und mit der Behörde zusammenarbeitete. Ebenfalls erhofft man sich, dass im großen Finale die wahre Identität von Raymond Reddington preisgegeben wird. Während in den USA bei NBC die Erfolgsgeschichte von „The Blacklist“ im großen Serienfinale läuft und die allerletzte Folge für Mai geplant ist, ging man bislang davon aus, dass man sich hierzulande noch gedulden muss.

Neuen Folgen bereits in der deutschen Synchronfassung

Ein Irrtum: Ursprünglich wurde angenommen, dass die deutsche Fassung bei Netflix frühestens im Herbst 2023 zu sehen sein wird, doch gibt es nun die Mega-Überraschung für alle Fans. Denn die zehnte Staffel von „The Blacklist“ kann man bereits bei Amazon Prime Video sehen. Dort gibt es die neuen Folgen bereits in der deutschen Synchronfassung entweder als Staffelpass oder als einzelne Folgen zu kaufen.

Derzeit stehen bei Amazon die Folgen eins bis sieben entweder auf Englisch oder eben Deutsch bereit. Wer also nicht warten will, bis Staffel 10 bei Netflix später im Jahr kostenlos zu sehen ist, kann hier zuschlagen. Amazon bietet die HD-Version des Staffelpasses für 34,99 Euro an, in SD-Version für 29,99 Euro. Mit dem Staffelpass bekommt man dann wöchentlich Nachschub und hat so am Ende alle 22 Folgen. Einzelne Folgen kosten indes in HD 2,99 Euro und in SD 2,49 Euro.

Wer also die gesamte Staffel sehen will, fährt am Ende mit dem Staffelpass von Amazon am günstigsten.



Nachfolgend eine Übersicht, aller bisher erschienenen Folgen der 10. Staffel bei Amazon Prime Video:

Folge 1: Die Nachteule

Folge 2: The Whaler

Folge 3: The Four Guns

Folge 4: The Hyena

Folge 5: The Dockery Affair

Folge 6: Dr. Laken Perillos: Conclusion

Folge 7: The Freelancer Pt. 2

Fans können sich ein letztes Mal im großen Serienfinale von „The Blacklist“ auf mächtig viel Spannung und Unterhaltung freuen. [Achtung mögliche Spoiler] Denn es folgt ein kurzer Einblick, was euch zum Start der zehnten Staffel in „The Blacklist“ erwartet. In der zehnten und letzten Staffel kommt es direkt zu Beginn zu einem Wiedersehen. Und zwar mit Aram, der einen Cameo-Auftritt haben wird, nachdem er in Staffel neun aus der Taskforce ausgeschieden war.

Aram entdeckt, dass Reymond Reddington wieder in den USA ist. Doch bevor er seinen Ex-Kollegen Bescheid geben kann, kommt es zu einer Explosion. Das Ziel war dabei allerdings Reddington. Denn einer der Blacklister von damals hat inzwischen rausgefunden, dass Reddington für das FBI tätig ist und will nun Rache, nachdem er in Staffel eins ins Gefängnis gesteckt wurde. Mehr noch, er rekrutiert auch noch andere Blacklister, die jeder für sich noch eine Rechnung mit Red offen haben.

