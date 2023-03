The Black Demon: Trailer zum neuen biestigen Hai-Horror – Seit Steven Spielbergs Kult-Klassiker „Der weiße Hai“ aus dem Jahre 1975 ist das Genre der Hai-Horror-Filme ein überaus Beliebtes. Nicht verwunderlich haben sich in all den Jahren danach viele Filmemacher an dieser Thematik versucht. Nicht wenige sind an Spielbergs unvergleichlichem Hai-Horror-Erlebnis mit neuen Filmen rund um die Mär vom bissigen Hai gescheitert.

In der jüngeren Vergangenheit gab mit „Shark Bait“ und Jason Stathams eher zartbesaiteten Big-Budget-Streifen „Meg“ neues bissiges Hai-Material. Nun erscheint bald ein neuer Hai-Horror unter dem Namen „The Black Demon“, der wieder so richtig den blutigen Horror-Hammer schwingen will. Dazu ist nun auch der erste Trailer erschienen. Und dieser Clip sorgt bereits jetzt schon dafür, dass Filme wie zuletzt eben „Meg“ eher nach Hai-Kindergeburtstag aussehen.

Der mysteriöse schwarze Dämon

Daher dürfen sich Fans des gepflegten Hai-Horrors schon jetzt mächtig auf die neue, düstere und blutige Hai-Horror-Attacke freuen. „The Black Demon“ basiert auf einer mexikanischen Legende. Diese handelt von einem mysteriösen schwarzen Dämon, der an den Küsten des mexikanischen Bundesstaates Baja California sein Unwesen treibt. Diesem Monster aus dem Meer sollen Tausende von Mexikanern zum Opfer gefallen sein.

Eine perfekte Basis für „Rambo – Last Blood“-Regiesseur Adrian Grunberg, daraus einen zünftig-blutigen Hai-Horror zu inszenieren. Sicherlich sieht man bereits im Trailer, dass „The Black Demon“ nicht das hohe Budget von einigen Genrekonkurrenten hatte. Dafür aber kommen die finstere Stimmung und härtere Machart bereits gut rüber. Ob der Streifen, auch was die Effekte angeht, zum neuen Hai-Horror-Hit wird, kann man sicher erst beurteilen, wenn man sich „The Black Demon“ in Gänze ansehen konnte.

Blutig-bissiges Hai-Horror-Vergnügen

Aber das Potenzial für ein kurzweiliges, blutig-bissiges und vor allem auch stimmungsvolles Hai-Horror-Vergnügen, hat der Film allemal. Dass Regisseur Adrian Grunberg bestens versteht, wie man Action auf die Leinwand bringt, hat er mit seinem „Rambo“-Streifen bereits bewiesen. Zum Cast gehören übrigens unter anderen Josh Lucas, Fernanda Urrejola, Julio Cesar Cedillo und Raul Mendez. „The Black Demon“ erscheint am 28. April 2023 in den US-Kinos, einen deutschen Termin gibt es derzeit leider noch nicht.

Wer nun Lust auf „The Black Demon“ bekommen hat, nachfolgend noch ein paar Zeilen zum Plot. Paul Sturges, dessen Ehefrau Ines sowie ihre gemeinsamen Kinder machen einen Familienausflug nach Bahia Negra. Obendrein verbindet Paul bei diesem Trip auch Berufliches. Denn er ist für das Unternehmen Jackson Oil tätig, für das er eine dortige Bohrinsel inspizieren soll. Als er dort ankommt, ist diese scheinbar allerdings menschenleer.

Nach kurzer Zeit findet Paul aber ein paar wenige „Überlebende“. Wieder zurück in der Küstenstadt sucht er nach Gründen für dieses Mysterium. Die Bewohner geben ihm die Antwort, in dem sie von El Demonio erzählen, der die Bohrinsel angegriffen haben soll. Bei dem schwarzen Dämon handelt es sich um eine Art Megalodon und der hat mächtig Lust, Jagd auf Menschen zu machen.

Quelle: kino.de