The Big Bang Theory: Spin-off der Kult-Serie offiziell in Arbeit – Vor rund vier Jahren endete eine der beliebtesten Serien der letzten Jahrzehnte. Die Rede ist natürlich von der US-amerikanischen Sitcom „The Big Bang Theory“, die mit insgesamt zwölf Staffeln in den Jahren zwischen 2007 und 2019 zu den zugstärksten Zuschauermagneten in der Serien-Welt gehörte.

Heute genießt sie Kultstatus und auch wenn sie im TV gerne wiederholt wird und es mit „Young Sheldon“ eine Prequel-Serie gibt, wünschen sich Fans seit Jahren frisches Material. Dieser Wunsch wird ihnen erfüllt, wurde doch jetzt ein Spin-off zur Kultserie „The Big Bang Theory“ offiziell bestätigt. Man kann also gespannt sein, was die Macher da so geplant haben, nachdem die Nerd-Gang rund um Sheldon Cooper und Leonard Hofstadter zwölf Jahre lang die Massen begeisterte.

Mögliche Rückkehr der Original-Stars in Gastrollen

Möglich, dass die Stars von damals in der neuen „The Big Bang Theory“-Serie noch mal als Gaststars einen Auftritt erleben werden. Ausgestrahlt werden soll die kommende Spin-off-Serie dann beim künftigen Streaming-Dienst „Max“ – der Dienst von Warner Bros. Discovery, der unter dem neuen Namen „Max“ die Warner-Dienste HBO Max und Discovery+ zusammenführt.

Die neue Serie wird indes von „The Big Bang Theory“-Co-Schöpfer Chuck Lorre entwickelt, der sich auch schon für „Young Sheldon“ verantwortlich zeigte. Offiziell gibt es indes noch keine Details zum Spin-off. Laut dem Branchen-Magazin „Variety“ steckt die neue „The Big Bang Theory“-Serie noch in den Kinderschuhen. Jedoch geht „Variety“ davon aus, dass man anstatt der 20-minütigen Episoden der Originalserie mit einstündigen Folgen rechnen kann.

Neue Serie in der Gegenwart angesiedelt

Außerdem wird der größte Teil des Casts neu besetzt werden. Laut Informationen von „Variety“ soll die neue Serie zeittechnisch in der Gegenwart spielen, so dass zum Beispiel Stars der Originalserie wie Kaley Cuoco Gastauftritte erhalten könnten. Es bleibt also überaus spannend, was da in Zukunft auf jeden „The Big Bang Theory“-Fan zukommt.

In Deutschland ist indes damit zu rechnen, dass das Spin-off nach seinem Start auf Warners Streaming-Dienst HBO Max in Deutschland bei Sky/WOW laufen könnte. Dort wo derzeit einige Warner-Serien wie beispielsweise „Game of Thrones“ ihre Lizenzheimat haben. Im TV ist für „The Big Bang Theory“ natürlich der Sender ProSieben die große Heimat der Kultserie.