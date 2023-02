The Big Bang Theory: Eines der größten Rätsel der Serie mehrfach aufgelöst – In den Jahren zwischen 2007 und 2019 gehörte die US-amerikanische Sitcom „The Big Bang Theory“ zu den zugstärksten Zuschauermagneten in der Serien-Welt, die heute Kultstatus erreicht hat. Alleine in Deutschland gehörte sie zu den meistgesehenen Fernsehserien in der werberelevanten Zielgruppe.

In all den Jahren und insgesamt zwölf Staffeln hat „The Big Bang Theory“ nicht nur die Zuschauer vor das eine oder andere Rätsel gestellt, sondern diese auch innerhalb der Serie wieder aufgelöst. Und eines der größten Rätsel von „The Big Bang Theory“ sogar gleich mehrfach mit verschiedenen Lösungen. Genauer gesagt geht es um die Wahrheit über Pennys Schwein „Moondance“.

Das Schicksal von Schweinchen Moondance

In der Sitcom erwähnt Penny, gespielt von Kaley Cuoco, dass sie einmal ein Schweinchen als Haustier mit dem Namen „Moondance“ besessen hätte. Doch was letztendlich wirklich mit dem Schwein passiert ist, ließ „The Big Bang Theory“-Fans bis zum Ende wild diskutieren. Dabei hat die Serie innerhalb der Folgen gleich mehrere Antworten auf das Schweinchen-Rätsel gegeben.

Genau zwei Mal wird das von Penny so geliebte Schweinchen Moondance in der Serie erwähnt. Seither steht die Frage im Raum, was mit dem Tierchen wirklich passiert ist. In der siebten Staffel in der Folge 22 „Das Heirate-Mich-Gesicht“ gibt es den ersten Hinweis darauf. Auf dem Weg zur Trauerfeier von Dr. Proton erzählt Penny, dass sie mal ein Schwein als Haustier hatte, es aber gestorben sei. Weiter erzählt sie, dass es für ihr Hausschwein keine Beisetzung hab, sondern eine Grillparty.

Grill oder Traktor?

Demnach ist „Moondance“ also letztendlich wohl auf dem Teller gelandet. Doch in der dritten Folge „Feynmans Van“ von Staffel neun dann die nächste Erklärung um das Ableben von „Moondance“. Denn dort erfährt Penny von ihrem Vater, dass dieser das Schweinchen mit der Bodenfräse seines Traktors überfahren hatte. Daraufhin musste er es zum Tierarzt bringen, der nichts mehr für „Moondance“ tun konnte und es einschläfern musste.

Demnach gibt es gleich zwei Antworten auf das Ableben des Schweinchens, auch wenn es so nicht zusammenpasst. Doch genau das sorgt für weitere Theorien unter den Fans, wie etwa jene, dass Penny am Ende zwei Schweine besessen habe. Letztendlich bleibt das Schicksal von Schweinchen „Moondance“ weiterhin ungeklärt.

