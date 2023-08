The Big Bang Theory: Die Sache mit dem dauerdefekten Fahrstuhl – Die US-amerikanische Sitcom „The Big Bang Theory“ mauserte sich in den Jahren zwischen 2007 und 2019 zu einem beeindruckenden Zuschauermagneten und gehörte zu den zugstärksten Serien der Welt. Mit Blick auf Deutschland war die Kultserie hierzulande sogar eine der meistgesehenen Fernsehserien in der werberelevanten Zielgruppe.

Neben all den spannenden und witzigen Geschichten der zwölf Staffeln hat „The Big Bang Theory“ aber auch das eine oder andere Rätsel hervorgebracht. Dazu gehört auch der mysteriöse Fahrstuhl in der Serie, der in fast jeder Folge mindestens einmal auftaucht, jedoch nie funktionierte. Dazu zählt auch das unübersehbare gelb leuchtende Absperrband, das den Zugang zum Fahrstuhl durchweg versperrte.

Running Gag und Markenzeichen der Serie

Der defekte Fahrstuhl ist ein wahrer Running Gag der Serie und für viele ein echtes Markenzeichen der Sitcom. Der Fahrstuhl im Haus von Sheldon, Leonard und Penny sorgte auch jedes Mal dafür, dass sie die Treppe in den vierten Stock nutzen mussten. Es dauerte letztendlich die gesamten zwölf Staffeln, bis er dann endlich repariert wurde. Warum der Fahrstuhl überhaupt defekt war, das wurde erst in der dritten Staffel von „The Big Bang Theory“ aufgelöst.

Am Ende dieser Staffel in der passenden Folge „Die Wahrheit über den Fahrstuhl“ erfährt man, dass Leonard Schuld daran ist. Der hatte nämlich Raketentreibstoff benutzt, um Howards Modellrakete anzutreiben. Allerdings hatte er die Menge falsch berechnet. Am Ende fing das Modell dann an zu qualmen, weshalb Leonard die Rakete schnell in den Fahrstuhl brachte. Daraufhin schloss Sheldon die Türen, um sie vor der Explosion zu retten.

Darum wurde der Aufzug nicht repariert

Das gelang, doch der Fahrstuhl überlebte das nicht. Wieso aber der Aufzug danach nicht mehr repariert wurde, das erklärte Drehbuchautor Bill Prady bei einer Fragerunde auf der „WonderCon“: „Man braucht einen Ort, an dem sich die Charaktere bewegen und unterhalten können. […] Wenn man Charaktere braucht, die sich unterwegs unterhalten, dann reden sie entweder im Auto oder sie reden, wenn sie gehen – also haben wir die Treppe erfunden.“ Daher hatte man den Aufzug schlicht „außer Betrieb“ gelassen.

Quelle: tvspielfilm.de