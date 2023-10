The Beekeeper: Knallharter Trailer zum Actioner mit Jason Statham – Jason Statham, seines Zeichens britische Action-Ikone, zeigte sich im Jahr 2023 mit einer Reihe von Filmen fast schon omnipräsent. So war Statham in „Operation Fortune“, „Fast & Furious 10“, „Meg 2: Die Tiefe“ sowie „The Expendables 4“ zu sehen. Faulheit kann man dem Fanliebling daher sicherlich nicht vorwerfen. Und nun steckt bereits der nächste Actioner mit Statham in der Hauptrolle in der Pipeline.

Die Rede ist von der Mystery-Action „The Beekeeper“, zu der nun auch gleich ein knallharter Trailer erschienen ist. Die ersten Szenen des Streifens zeigen dabei, dass hierbei mit jeder Menge Action zu rechnen ist. Statham spielt in „The Beekeeper“ Mr. Clay, einen zurückgezogenen Mann, der vordergründig als Imker und Wohltäter tätig ist. Als jedoch eine ältere Dame, um die er sich kümmert, Opfer einer skrupellosen Organisation wird, tritt Mr. Clay in Aktion.

Statham wird zur unaufhaltsamen Rache-Maschine

Als ehemaliges Mitglied einer Spezialeinheit namens Beekeepers, die außerhalb der Gesetze agiert, wird er zur unaufhaltsamen Rache-Maschine. Hierbei taucht er obendrein ein in ein dunkles Netz aus Korruption und Machtmissbrauch. Das Drehbuch von „The Beekeeper“ wurde von Kurt Wimmer verfasst, während die Regie bei David Ayer liegt.

Ayer hat sich mit Filmen wie „Sabotage“, „Herz aus Stahl“ und „End of Watch“ einen Namen gemacht. Neben Jason Statham gehören unter anderen auch Josh Hutcherson, Jeremy Irons, Emma Raver-Lampman, Enzo Cilenti sowie Phylicia Rashad zur Besetzung des kommenden Actioners. „The Beekeeper“ erscheint in den USA am 12. Januar 2024. Einen deutschen Starttermin gibt es diesbezüglich leider noch nicht.

Quelle: kino.de