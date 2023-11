The Beekeeper: Deutscher Trailer zum Jason Statham Actioner – Jason Statham ist wieder voll im Action-Modus, und wie! 2023 schien er fast überall auf der Kinoleinwand zu prangen. Ob als Teil des „Operation Fortune“ Teams, bei rasenden Autorennen in „Fast & Furious 10“, im Kampf gegen prähistorische Haie in „Meg 2: Die Tiefe“ oder bei der Old-School-Action in „The Expendables 4“ – Statham hat mehr als offensichtlich Vollgas gegeben.

Und gerade als man dachte, er würde vielleicht eine Verschnaufpause einlegen, boomt schon der nächste Hochspannungsfilm mit ihm in der Hauptrolle in die Startlöcher: „The Beekeeper“. Zu Stathams brandneuen Actioner ist nun ganz frisch der deutsche Trailer voller Adrenalin erschienen. In „The Beekeeper“ verkörpert Statham die Figur Mr. Clay, einen Einzelgänger, der sich hinter der Fassade des Imkereihandwerks und guter Taten verbirgt.

Statham wird zur unaufhaltsamen Rache-Maschine

Doch als eine ihm nahestehende ältere Frau von einer gnadenlosen Bande heimgesucht wird, lässt Mr. Clay seine Tarnung fallen und zeigt seine wahren Fähigkeiten. Und da legt Statham richtig los: Der ehemalige Beekeeper, einst Teil einer Spezialeinheit, die über dem Gesetz steht, mutiert zur Rache nehmenden Kampfmaschine. In diesem Wirbel aus Vergeltung taucht er in eine Schattenwelt voller Korruption und Machtspielchen ein.

Die Story zu „The Beekeeper“ stammt aus der Feder von Kurt Wimmer, während die Regie von David Ayer übernommen wurde, der ja bereits mit „Sabotage“, „Herz aus Stahl“ und „End of Watch“ beeindruckte. An Stathams Seite wird eine eindrucksvolle Riege an Stars zu sehen sein: Josh Hutcherson, Jeremy Irons und Emma Raver-Lampman, um nur einige zu nennen, werden das Publikum mit ihrer Darstellung sicherlich zu fesseln wissen.

Die Mystery-Action „The Beekeeper“ wird am 11. Januar 2024 in die deutschen Kinos kommen.