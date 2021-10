The Beatles: Get Back

The Beatles: Get Back: Doku von Peter Jackson um die legendäre Band – In dem kommenden Format „The Beatles: Get Back“ treffen absolute Legenden aufeinander, zumindest metaphorisch: Einerseits die unvergessene Popsensation, die Jahrhundert-Band der Pilzköpfe – und auf der anderen Seite Regisseur Peter Jackson, der spätestens mit seiner „Der Herr der Ringe“-Trilogie Filmgeschichte schrieb. Nun liefert er mit „The Beatles: Get Back“ eine Doku-Serie über die Liverpooler Weltinstitution.

Jackson hat sich mit seinem Weltkriegs-Dokudrama „They Shall Not Grow Old“ nicht nur einen weiteren Oscar errungen, sondern auch die Art und Weise geändert, wie Materialien aus vergangenen Zeiten mithilfe von künstlichen Intelligenzen restauriert werden können. Wissen und Techniken, die ihm bei „The Beatles: Get Back“ sicher nützlich waren.

Wendepunkt der Musikgeschichte

Denn die Doku-Serie rund um John, Paul, George und Ringo soll die intimste ihrer Art sein, wird nie zuvor gesehene und restaurierte Materialien enthalten, die kein Fan der unvergessenen Über-Band verpassen darf. Es geht zurück ins Jahr 1969 – zu jenen Studioaufnahmen, die zum Dreh- und Angelpunkt der gesamten modernen Musikgeschichte werden sollten. 21 alles entscheidende Tage.

14 Lieder sollten binnen drei Wochen entstehen – und die Freundschaft des Quartetts wurde durch den Termindruck der strengen Deadline des anstehenden Konzerts hart auf die Probe gestellt. Es sollte der letzte gemeinsame Auftritt ihrer Karriere auf einer Bühne werden. Seinerzeit war Michael Linday-Hogg mit der Kamera dabei, drehte mehr als 60 Stunden ungesehenes Material und fertigte 150 Stunden ungehörte Tonaufnahmen an. Ein halbes Jahrhundert ruhten die Zeitzeugnisse in Archiven.

Jackson wurde der Zugang zu diesem Schatzhort gewährt:

In 50 Jahren war er der erste Künstler, dem dies ermöglicht wurde – und er konnte das Material mit seinem Team wie bei „They Shall Not Grow Old“ in brillanter Qualität restaurieren. Das Ergebnis: Ein Porträt, das sich wohl kein Musikfan entgehen lassen sollte. Mit Farbaufnahmen in kristallklarer Qualität, die wirken, als wäre man mit modernen Musikern gerade im Studio, und würde keinen Blick über den Graben der Zeit werfen.

„The Beatles: Get Back“ zeigt, wie einige der ikonischsten Songs unseres Planeten unter enormem Druck und dem Härtetest einer Freundschaft entstanden. Peter Jacksons neue Doku-Serie wird schubweise und in drei Teilen am 25., 26. und 27. November 2021 exklusiv bei Disney+ erscheinen.