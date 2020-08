The Batman

"The Batman" – Erster Trailer zum Kinofilm mit Robert Pattinson als Batman – Am vergangenen Wochenende fand das Megaevent DC FanDome statt, für das Warner Bros. einige Überraschungen parat hatte. Und siehe da, unter anderem präsentierte man uns den ersten Trailer zu Warners neuem Dunklen-Ritter-Blockbuster „The Batman“.

Viele Fans waren gespannt, wie sich denn nun Robert Pattinson als Batman in den ersten Bewegtbildern präsentieren würde. Davon könnt ihr euch jetzt selbst ein Bild machen: Mit dem über zweiminütigen Teaser Trailer. Inszeniert wird „The Batman“ von Regisseur Matt Reeves, der mit „Planet der Affen: Revolution“ und „Planet der Affen: Survival“ bewies, dass er Blockbuster-Kino kann.

Sicherlich hängt die Messlatte für einen neuen Batman-Streifen immens hoch nach Christopher Nolans „The Dark Knight“-Trilogie. Aber nach Sichtung des ersten Trailers scheint Matt Reeves zumindest in atmosphärischer Hinsicht schon mal den Nagel auf den Kopf getroffen zu haben, denn es wird düster, extrem düster.

Auch der Cast kann sich sehen lassen: So sind neben Robert Pattinson als Batman auch Zoe Kravitz als Catwoman, Paul Dano als The Riddler, Andy Serkis als Alfred Pennyworth, Colin Farrell als Pinguin und Jeffrey Wright als Commissioner Gordon, John Turturro als Gangsterboss Carmine Falcone sowie Jayme Lawson am Start. Boom, das kann sich sehen lassen.

Sicherlich ist es für Fans nicht gerade leicht, sich an einen neuen dunklen Rächer zu gewöhnen. Gerade nachdem sich Christian Bale als Bruce Wayne/Batman in die Herzen der Zuschauer gespielt hat. Selbst der anfänglich umstrittene Ben Affleck hat seine Sache als Batman in „Justice League“ gut gemacht. Nicht vergessen wollen wir zuvor Adam West, Michael Keaton, Val Kilmer und George Clooney.

Nun also Robert Pattinson, der eine ganz neue Version von Gothams Retter präsentiert. Zumindest im Trailer kann er unserer Meinung nach überzeugen. Wir sind sehr gespannt! Bis wir „The Batman“ in seiner vollen Blüte erleben dürfen, dauert es allerdings noch eine Weile. Aktuell laufen noch die Dreharbeiten, der Kinostart ist auf den 30. September 2021 terminiert.

