The Batman: Deutscher Trailer zum neuen DC-Blockbuster – Bereits der erste Trailer zu Warners neuem Dunklen-Ritter-Blockbuster „The Batman“ versetzte die Fan-Community in Erstaunen. Schließlich gibt es mit Robert Pattinson nicht nur einen „neuen“ Batman, sondern gestaltet sich der Film so ganz anders zu seinen Vorgängern. Das stieß im großen Rund meist auf positive Resonanzen.

Nun ist der deutsche Trailer zu „The Batman“ erschienen, der die Vorfreude noch mal weiter ansteigen lässt. Inszeniert wird „The Batman“ von Regisseur Matt Reeves, der mit „Planet der Affen: Revolution“ und „Planet der Affen: Survival“ bewies, dass er Blockbuster-Kino kann.

Düster, extrem düster

Sicherlich hängt die Messlatte für einen neuen Batman-Streifen immens hoch nach Christopher Nolans „The Dark Knight“-Trilogie. Aber mittlerweile scheint es so, dass Matt Reeves einen erfrischend neuen Batman auf die Leinwand bringt und es in atmosphärischer Hinsicht herrlich düster wird, extrem düster.

Zudem kann sich der namhafte Cast sehen lassen, sind neben Robert Pattinson als Batman doch auch Zoe Kravitz als Catwoman, Paul Dano als The Riddler, Andy Serkis als Alfred Pennyworth, Colin Farrell als Pinguin und Jeffrey Wright als Commissioner Gordon, John Turturro als Gangsterboss Carmine Falcone sowie Jayme Lawson am Start.

Der neue Batman

Sicherlich ist es für Fans nicht gerade leicht, sich an einen neuen Dunklen Rächer zu gewöhnen. Gerade nachdem sich Christian Bale als Bruce Wayne/Batman in die Herzen der Zuschauer gespielt hat. Selbst der anfänglich umstrittene Ben Affleck hat seine Sache nach Meinung des Verfassers als Batman in „Justice League“ gut gemacht. Nicht vergessen wollen wir zuvor Adam West, Michael Keaton, Val Kilmer und George Clooney.

Nun also Robert Pattinson, der eine ganz eigene Version von Gothams Retter präsentiert, was man wunderbar im neuen Trailer sehen kann. Außerdem gibt es reichlich bildgewaltige Szenen inklusive beeindruckender Action zu sehen. Wie diese wilde Verfolgungsjagd zwischen Batman und dem Pinguin – Hammer!

Bis wir „The Batman“ in seiner vollen Blüte erleben dürfen, dauert es allerdings noch eine Weile. So startet der DC-Blockbuster am 3. März 2022 in den deutschen Kinos.