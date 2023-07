The Batman 2: Deutscher Kinostart bekanntgegeben – Der erste Streifen mit seiner unkonventionellen Herangehensweise an einen der beliebtesten Superhelden war ein durchschlagender Erfolg. Kein Wunder also, dass auf „The Batman“ auch ein „The Batman 2“ folgen wird. Ein Filmportal hat Infos zu dem Superhelden-Eventfilm mit Robert Pattinson vermeldet – und kann dabei schon einen konkreten Starttermin nennen. Batman- und DC-Fans werden jedoch viel Geduld brauchen.

Regie soll demnach einmal mehr Matt Reeves führen, einzig bestätigter Hauptdarsteller ist derzeit nur Robert Pattinson, der einmal mehr Bruce Wayne/Batman verkörpern wird. In dem Artikel von „Moviepilot“ nimmt man an, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass Andy Serkis ebenfalls zurückkehrt und erneut den Butler Alfred verkörpern könnte. Ebenso erscheint es wahrscheinlich, dass Jeffrey Wright einmal mehr den Commissioner Gordon spielt.

Ebenfalls vorstellbar:

Eine Rückkehr von Zoë Kravitz als Selena Kyle/Catwoman. Doch bis auf Robert Pattinson wurde niemand der Genannten definitiv bestätigt. Als Bösewicht von „The Batman 2“ kommt mit hoher Wahrscheinlichkeit – Achtung Spoiler – der neue Joker (Barry Keoghan) infrage, erfuhr dieser doch im ersten Film bereits einen kurzen Teaser. Spoiler-Ende. Ob und wenn ja welche weiteren Schurken noch mitmischen werden, ist derzeit ebenfalls unbekannt. Gleiches gilt für die Handlung.

Zwar sagte Robert Pattinson in einem Interview mit dem „Independent“, er würde sich einen Auftritt des Bösewicht-Kollektivs „Rat der Eulen“wünschen, und deutete gegenüber „Screen Rant“ an, dass er auch gerne einen Robin an der Seite seines Batmans sehen würde. Sonst ist jedoch nichts bekannt, und erwiesenermaßen müssen die Wünsche von Darstellern im Skript nicht berücksichtigt werden. Regisseur Reeves betonte zumindest, dass die Figur des Bruce Wayne (Pattinson) auch in „The Batman 2“ weiter den emotionalen Ankerpunkt bilden wird.

Demnach soll der Dunkle Ritter nicht von seinen Feinden überstrahlt werden

Einen konkreten Starttermin für „The Batman 2“ gibt es laut „Moviepilot“ auch endlich. Demnach wird der DC-Film am 2. Oktober 2025 in die deutschen Kinos flattern – Fans der Fledermaus müssen sich also noch gedulden.

Quelle: moviepilot.de