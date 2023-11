The Bad Man: Horrorfilm musste massiv gekürzt werden – Horrorfilme mit Clowns haben in der Vergangenheit immer wieder für Aufsehen gesorgt, vor allem seit dem Remake der „ES“-Filme. Einer der jüngsten Beiträge in dieser Kategorie ist „The Bad Man“, ein Streifen, der in Sachen Gewalt und Grausamkeit so weit ging, dass er im Vorfeld drastisch geschnitten werden musste, um eine FSK-18-Einstufung zu erhalten. Regisseur Scott Schirmer nahm radikale Kürzungen vor, sodass der Film schließlich auf DVD und Blu-ray veröffentlicht werden konnte.

„The Bad Man“ erzählt die Geschichte von PJ und Mary, einem Paar, das ein verlassenes Hotel erbt. Im Hotel treffen sie auf Lawrence, einen ungebetenen Gast, dem sie ein Zimmer zur Verfügung stellen. Lawrence verwandelt sich jedoch schnell in einen Horrorclown, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, das Paar zu quälen, bis es bereit ist, an einen obskuren Kult verkauft zu werden. Die Gewaltdarstellung und psychische Folter waren so intensiv, dass die deutsche Version des Films deutliche Kürzungen erforderte.

Film musste um ganze 21 Minuten gekürzt werden

Während die FSK in Deutschland als vergleichsweise liberal gilt, wenn es um Darstellungen von Gewalt und sexuellen Inhalten geht, stellte „The Bad Man“ eine Ausnahme dar. Der Film musste um ganze 21 Minuten gekürzt werden, damit er die FSK 18-Einstufung erhalten konnte. In der reduzierten Fassung fehlen nicht nur explizite Gewaltszenen, sondern auch eine komplette Handlungsebene, die sich mit der psychologischen Manipulation der Opfer befasst.

Die gekürzte Version des Films läuft nun nur noch 85 Minuten und enthält im Vergleich zur ursprünglichen Fassung insgesamt acht Schnitte. Diese Kürzungen haben nicht nur die Laufzeit, sondern auch die Tiefe des Films beeinflusst. Elemente wie die komplexe Beziehung zwischen den Opfern und ihrem Peiniger wurden weitgehend aus der finalen Version entfernt.

Es bleibt offen, ob die Kürzungen dazu geführt haben, dass „The Bad Man“ eher unbekannt geblieben ist. Der Film ist weitgehend nur einem Hardcore-Publikum von Horrorfans bekannt. Im Vergleich dazu steht „Terrifier 3“, der kommende Film des Regisseurs Damien Leone, der bereits jetzt heiß erwartet wird und ebenfalls einen brutalen Clown als zentralen Charakter hat.

Quelle: film.tv