Thanksgiving: Eli Roths blutiger Horror-Schocker uncut im Kino – Vor etwa 15 Jahren kreierte Eli Roth, seines Zeichens Meister des Horror-Genres, einen blutig-brutalen Fake-Trailer namens „Thanksgiving“ für keinen Geringeren als Kult-Regisseur Quentin Tarantino. Eben dieser Fake-Trailer hat eine von Fans heiß erwartete Verfilmung für die große Leinwand im Kino bekommen. Regie führte beim Slasher-Kracher „Thanksgiving“ natürlich abermals Genre-König Eli Roth.

Ab heute könnt ihr das blutige Gemetzel im Kino sehen und das komplett ungeschnitten ab 18 Jahren. Dieser damalige Fake-Clip war übrigens Teil einer ganzen Reihe an Fake-Trailern, die im Vorprogramm der Tarantino-Kultfilme „Planet Terror“ sowie „Death Proof - Todsicher“ liefen. Einer der bekanntesten dieser Trailer war 2007 sicherlich „Machete“, aus dem dann später ebenfalls ein erfolgreicher Kinostreifen wurde.

Darum geht es in „Thanksgiving“

Im Film „Thanksgiving“ kommt es in Plymouth, Massachusetts, dem Ursprungsort des Thanksgiving-Festes, zu einer Katastrophe nach Unruhen am Black Friday. Ein rätselhafter Killer, inspiriert vom Thanksgiving-Fest, beginnt, die Bewohner zu terrorisieren und einen nach dem anderen zu töten. Was als Serie von Rachemorden beginnt, entpuppt sich bald als Teil eines dunkleren, umfassenderen Plans am Thanksgiving-Fest.

Die große Frage bleibt: Kann die Stadt den Mörder aufspüren und die Feiertage überleben, oder enden die Bewohner gar als Gäste an seiner abgedrehten Festtagstafel? Zum starbesetzten Cast gehören unter anderem Patrick Dempsey („Grey’s Anatomy“, „Bridget Jones’s Baby“) und Addison Rae („Einer wie keiner“). In weiteren Rollen zu sehen sind Milo Manheim („Zombies“), Jalen Thomas Brooks, Nell Verlaque, Rick Hoffman („Suits“, „Hostel 2“) und Gina Gershon („Bound – Gefesselt“, „Im Körper des Feindes“).

Eli Roth, bekannt für Genre-Hits wie „Hostel“, führte nicht nur Regie, sondern schrieb auch das Drehbuch zusammen mit Jeff Rendell („Cabin Fever“). Als Produzenten fungieren Roth und Rendell gemeinsam mit Roger Birnbaum. Die ausführenden Produzenten sind Gary Barber, Peter Oillataguerre, Greg Denny, Kate Harrison Karman und Chris Stone. Wer Lust auf ein blutiges Slasher-Gemetzel hat, kann sich „Thanksgiving“ ab sofort uncut im Kino anschauen.

