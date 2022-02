Texas Chainsaw Massacre: Trailer zum offiziellen Nachfolger auf Netflix – Horrorfans bekommen leuchtende Augen wenn der Titel „Kettensägenmassaker“ fällt. Schließlich ist der berühmt-berüchtigte Film aus dem Jahre 1974 einer der Kultstreifen im Genre mit dem nicht weniger ikonischen Killer Leatherface samt Kettensäge. Seit damals folgten zu „Blutgericht in Texas“, englischer Titel „The Texas Chainsaw Massacre“, zahlreiche Fortsetzungen, Remakes und Reboots.

Mit „Texas Chainsaw Massacre“ steht nun der offizielle Nachfolger in den Startlöchern. Richtig gelesen, es ist die direkte Fortsetzung zum Originalstreifen und zeigt die Rückkehr von Leatherface. Dazu gibt es nun auch den finalen Trailer zu sehen, der euch einen guten Einblick gibt, was euch in der Netflix-Version von „Texas Chainsaw Massacre“ erwarten wird.

Leatherface feiert sein Comeback

Denn Leatherface feiert sein Comeback nicht etwa im Kino, sondern exklusiv beim Streaming-Giganten. In der Fortsetzung geht stehen die junge Melody, ihre kleine Schwester Lila sowie ihre Freunde Dante und Ruth im Mittelpunkt des Plots. Sie wollen in der abgelegene texanische Stadt Harlow ein idealistisches neues Geschäft aufbauen.

Doch anstatt ihre Träume zu verwirklichen, geraten sie schnell in einen wahren Albtraum. Denn sie sind im Heimatort von Leatherface gelandet, der sein großes Comeback feiert. Inszeniert wurde das neue und modernisierte Kettensägenmassaker von David Blue Garcia und produziert von keinem Geringeren als Fede Alvarez.

Zum Cast gehören unter anderem Elsie Fisher (“Castle Rock”), Sarah Yarkin (“Happy Death Day 2U”), Jacob Latimore (“The Maze Runner”), Nell Hudson (“Victoria”) und Olwen Fouéré (“Mandy”). Wer nun Lust auf ein Blutgericht in Texas bei Netflix hat, sollte sich den 18. Februar 2022 dick im Kalender anstreichen, denn dann geht „ Texas Chainsaw Massacre“ beim Streaming-Dienst an den Start.