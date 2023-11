Terrifier 3: Trailer zum Horror-Schocker mit dem Terror-Clown – Fans dürfen jubeln, denn der blutrünstige Schrecken mit Art the Clown kehrt zum nunmehr dritten Mal zurück. Und so bereitet sich die Welt des Horrorkinos auf ein neues Kapitel des Grauens vor: „Terrifier 3“. Nach dem enormen Erfolg der ersten beiden Teile der „Terrifier“-Reihe, bekannt für ihre gnadenlos brutale Darstellung des perfiden Clowns Art, steht nun der dritte Teil in den Startlöchern.

Das erneute Slasher-Massakers startet bereits am 31. Oktober 2023, wozu nun auch der erste Trailer veröffentlicht wurde. Mit „Terrifier“ schuf Regisseur Damien Leone ein Franchise, das sich durch seine extreme Darstellung von Gewalt und Terror auszeichnet. Der erste Teil, veröffentlicht im Jahr 2016, erregte mit seinem geringen Budget von nur 35.000 US-Dollar und einem weltweiten Einspielergebnis von über 400.000 US-Dollar großes Aufsehen.

Art The Clown als blutrünstiger Weihnachtsmann

Der zweite Teil, „Terrifier 2“, konnte sogar 15 Millionen US-Dollar einspielen, was die Popularität und den Kultstatus der Serie untermauerte. „Terrifier 3“ verspricht, in die Fußstapfen seiner Vorgänger zu treten und die Grenzen des Horrors weiter auszuloten. Interessanterweise wird die Handlung des neuen Films zur Weihnachtszeit angesiedelt sein, nun veröffentlichte Trailer zeigt. In diesem Trailer sehen wir Art The Clown in einem Weihnachtsmann-Kostüm, wie er zur Axt greift und in einer Szene sogar einem neugierigen Kind gegenübersteht.

Diese Einstellung suggeriert, dass der Film weiterhin keine Grenzen kennt und auch vor kindlichen Charakteren wahrscheinlich nicht Halt macht. Für diejenigen, die sich auf „Terrifier 3“ vorbereiten möchten, bietet Amazon Prime Video eine hervorragende Gelegenheit. Denn „Terrifier 2“ ist derzeit im Angebot des Streaming-Dienstes verfügbar – und das überraschenderweise komplett ungeschnitten. Dies bietet Fans und Neulingen der Reihe die Chance, sich auf das kommende Kinoerlebnis einzustimmen.

Indes dürfte für hartgesottene Horror-Fans, die sich an praktischen Splatter-Effekten erfreuen, „Terrifier 3“ eine willkommene Ergänzung sein. Diejenigen jedoch, die empfindlich auf explizite Darstellungen von Gewalt und Blut reagieren, sollten vielleicht Abstand von diesem blutgetränkten Spektakel nehmen.

