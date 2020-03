Autor: Erik Rössler

Terminator: Dark Fate – Film-Kritik – Die Freude unter den Fans war groß, als Arnold Schwarzenegger seinem ikonischen Terminator-Spruch „I'll be back“ Taten folgen ließ. Das eben im Kino-Blockbuster „Terminator: Dark Fate“, wo alte Bekannte, neue Helden und starke Gegner aufeinandertrafen. Nun schießt das kolossale Wiedersehen in die Heimkinos auf DVD und Blu-ray, um euch dieses Mal mit geballter Action aus dem Sofa zu hauen.

Über zwei Jahrzehnte sind vergangen, seit Sarah Connor den Tag der Abrechnung verhindert, die Zukunft verändert und das Schicksal der Menschheit neu geschrieben hat. Dani Ramos lebt zusammen mit ihrem Bruder und ihrem Vater ein einfaches Leben in Mexiko City, als ein hochentwickelter, tödlicher neuer Terminator – ein Rev-9 – zurück durch die Zeit reist, um sie aufzuspüren und zu töten. Danis Leben liegt nun in den Händen von zwei Kämpferinnen, mit denen sie sich verbündet:

Grace, eine weiterentwickelte Supersoldatin aus der Zukunft, und die kampferprobte Sarah Connor. Als der Rev-9 auf der Jagd nach Dani alles und jeden vernichtet, der ihm in die Quere kommt, werden die drei Frauen zu einem T-800 aus Sarahs Vergangenheit geführt, der ihre letzte Hoffnung sein könnte. Keine Frage, bei diesem Plot ist die Action natürlich vorprogrammiert und so explodiert sie auch im sechsten Terminator-Streifen. Das mit einem wahren Bilderkrieg und deftigen CGI-Gewitter bei all den blutig-brutalen Kampfszenen und Verfolgungsjagden.

„Dark Fate“ kehrt zu seinen Wurzeln zurück und befindet sich auf Augenhöhe mit den ersten beiden, so beliebten Teilen der „Terminator“-Reihe. Es ist genau das, was Fans sich erhofft hatten. Gerade nach den drei eher soliden bis semiguten Teilen. Die übergeht Teil sechs vollkommen und knüpft da an, wo die Reihe eben richtigen Action-Spaß brachte. Das dies alles so fulminant aus der Leinwand donnert, liegt aber auch am grandiosen Cast. So überzeugt neben Natalia Reyes sowie Arnold Schwarzenegger auch Mackenzie Davis als Grace.

Überaus beeindruckend geht Rückkehrerin Linda Hamilton zu Werke, die hier mit über 60 Jahren eine tough-bissige Sarah Connor spielt. Was Tim Miller und James Cameron hier inszeniert haben, ist unterm Strich sattes Action-Kino. Ein Streifen mit tollen Effekten, atemberaubenden Krawumm-Szenen – und all das in einer Art und Weise, dass man als Fan freudestrahlend zurückbleibt. Dazu dieser grandios aufspielende Cast mit alten Bekannten und topp gewählten Neuzugängen. Also freut euch auf einen knallharten, spektakulären Action-Blockbuster, der wieder so richtig Lust auf die Terminator-Eskalation macht!

Terminator: Dark Fate (20th Century Fox Home Entertainment) – VÖ: 5. Mrz. 20