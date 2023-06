Terminator 7: James Cameron plant neuen Film – Das „Terminator“-Franchise hat bis dato sechs Filme hervorgebracht. Und auch wenn Arnold Schwarzenegger bereits mit Nachdruck darauf verwies, nicht mehr für seine legendäre Rolle des Cyborg T-800 zurückzukehren, ist die kultige Action-Reihe noch nicht beerdigt. Auch nicht nach dem von vielen hart kritisierten und wenig erfolgreichen „Terminator: Dark Fate“ aus dem Jahre 2019, der zu den größten Box-Office-Flops der Filmgeschichte zählt.

Denn wie nun bekannt wurde, hat ausgerechnet „Terminator“-Schöpfer und Regieikone James Cameron, der bekanntlich die beiden ersten Filme inszenierte, noch nicht mit der Reihe abgeschlossen. Laut Informationen von „Dark Horizons“ hat James Cameron während der „Dell Technologies World“ verraten, dass er an den ersten Schritten für ein Drehbuch zu „Terminator 7“ sitzt.

James Cameron arbeitet an Entwurf

Genauer gesagt gab Cameron bekannt, dass er bereits seit Anfang dieses Jahres an einem Entwurf für einen neuen „Terminator“-Film werkelt. Allerdings hat er seine Arbeiten daran vorerst gestoppt, da Cameron nun erst einmal abwarten möchte, wie sich die Künstliche Intelligenz in Zukunft weiterentwickeln wird.

Denn das Thema KI soll in seinem neuen Film einen zentralen Punkt einnehmen. Gerade mit Blick auf das aktuelle ChatGPT-Thema mit all seinen guten und schlechten Seiten. Auch wenn nichts weiter zu einem siebten „Terminator“-Actioner bekannt ist, dürfte es auch im neuen Film um eine finstere Zukunftsvision gehen, in der die KI wohl nicht Hand in Hand mit den Menschen gehen dürfte.

Wir sind jedenfalls überaus gespannt, was sich James Cameron letzten Ende alles einfallen wird für einen siebten Film. Und vielleicht kehrt ja Arnold Schwarzenegger doch noch mal zurück. Schließlich sitzt mit der Regielegende ein alter Wegbegleiter Schwarzeneggers dann wohl hinter der Kamera.

Quelle: filmfutter.com