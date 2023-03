Terminator 2: Tag der Abrechnung: Action-Klassiker feiert Kino-Comeback – Arnold Schwarzeneggers Paraderolle als „Terminator“ hat ihm weltweiten Ruhm eingebracht. Völlig zu Recht, bietet die Reihe doch herrliches Action-Kino, wie man es liebt. Es liegt nunmehr rund ein Vierteljahrhundert zurück, dass Arnie als T-800 in „Terminator 2 – Tag der Abrechnung“ die Kinos rockte und einen Kult-Actioner vor dem Herrn präsentierte.

Nun dauert es nicht mehr lange und eben dieser von den Fans so geliebte Actionfilm erhält ein fulminantes Kino-Comeback. Denn StudioCanal bringt einen der besten Actionfilme aller Zeiten im Rahmen der „Best of Cinema“-Reihe noch mal auf die große Leinwand zurück. Genauer gesagt wird die Wiederaufführung von „Terminator 2 – Tag der Abrechnung“ am 4. April 2023 in über 300 Kinos Deutschlands zu sehen sein.

Action-Klassiker in neuer 4K-Restaurierung

Und zwar in einer neuen 4K-Restaurierung, wozu auch erstmals ein verbesserter deutscher 5.1.-Ton gehört. Die Restaurierung von „Terminator 2 – Tag der Abrechnung“ unter der Aufsicht von James Cameron sowie dessen Produktionsfirma Lightstorm Entertainment wurde übrigens von Studiocanal und DMG Entertainment aufwendig durchgeführt. Dazu stellte Deluxe LA einen 4K-Scan des Originalnegativs her, der von Technicolor Hollywood digital bearbeitet wurde.



Ein Fest für jeden Action-Fan, diesen Genreklassiker noch mal in bester Bild- und Tonqualität quasi neu zu erleben. Ganz davon abgesehen, dass hier im Kino noch mal die große Nostalgiekeule geschwungen wird. Das wird ein großer Spaß, gerade weil Arnold Schwarzenegger hier in seiner besten Rolle als todbringende Kampfmaschine agiert.

Zeitloses Action-Donnerwetter

Als Terminator bekommt er im zweiten Teil den coolsten und stärksten Gegner vor der Brust gesetzt, den T-1000, das Nachfolgemodell des T-800. Da kracht es natürlich gewaltig im bis 1991 teuersten und erfolgreichsten Film aller Zeiten. Die Kohle hat sich definitiv gelohnt, ist der Streifen doch ein zeitloses Action-Donnerwetter, das auch 2023 in neuem 4K-Gewand ganz sicher noch so einheizt wie vor mittlerweile 32 Jahren.

Also Terminator- und Arnie-Freunde, streicht euch den 4. April 2023 gerne dick im Kalender an! He’s back!