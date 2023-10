Terminator 2: Geplant war eigentlich ein ganz anderes Ende – Im Kultfilm „Terminator 2“ entscheidet sich Arnold Schwarzenegger als T-800, sich selbst zu vernichten, um die Menschheit vor einer düsteren Zukunft zu bewahren. Nach diesem dramatischen Moment schwenkt die Kamera auf eine Straße bei Nacht, während Sarah Connor, gespielt von Linda Hamilton, tiefgründige Worte spricht. So sagt sie im Finale:

„Wenn eine Maschine, ein Terminator, den Wert des Lebens schätzen lernen kann, dann können wir es vielleicht auch.“ Allerdings hatte der Regisseur James Cameron ursprünglich eine ganz andere Vision für den Abschluss des Films. James Cameron äußerte in einem Gespräch, dass sein ursprüngliches Konzept für den Abschluss des Films positiver ausgerichtet war. Cameron: „Das Ende wurde gegenüber dem, was wir geschrieben hatten, geändert. Ursprünglich wollten wir den Kreis schließen und zurück auf den Spielplatz gehen.“

Er hatte vor, die Handlung in einer Art Kreislauf zu einem friedlichen Spielplatz zurückzuführen, auf dem Sarah Connor ihre Enkeltochter beim Spielen beobachten würde. In dieser Version hätte der Tag des Jüngsten Gerichts nie stattgefunden, und die Menschheit hätte in Ruhe weiterexistiert. Cameron wollte, dass die letzte Einstellung eine direkte Parallele zur ersten Szene des Films zieht, in der ein Spielplatz in einer postapokalyptischen Zukunft gezeigt wird. In der ursprünglichen Schlusseinstellung wäre derselbe Spielplatz, am selben Tag und Datum, völlig intakt gewesen.

Darum wurde das geplante Ende für „Terminator 2“ verworfen

Trotz dieser Vision entschied sich das Produktionsteam für eine Änderung. Zum einen passte die Atmosphäre des ursprünglich vorgesehenen Endes nicht zur restlichen Stimmung des Films. Zum anderen wollte man die Tür für mögliche Fortsetzungen offenhalten, was mit dem von Cameron geplanten, abschließenden Ende problematisch gewesen wäre.

Stattdessen optierte Cameron für eine Szene auf einer dunklen Straße. Interessanterweise musste diese Einstellung nicht einmal neu gedreht werden. Sie war ursprünglich Teil einer anderen Szene am Anfang des Films, in der der Zuschauer eine Fahrt über den Highway und einen Blick auf das Gebäude von Cyberdyne erhält.

Das endgültige Ende hat sich in den Köpfen der Zuschauer fest verankert und ist zu einem integralen Bestandteil der „Terminator“-Saga geworden. Doch die Vorstellung, was hätte sein können, wenn Camerons ursprüngliches Konzept verwirklicht worden wäre, bietet sicherlich reichlich Stoff für Spekulationen und Diskussionen.

Quelle: tvspielfilm.de