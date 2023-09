Nach 11 Jahren: Sender setzt Kult-Reihe ab – Die nachfolgende Meldung dürfte für nicht wenige Fans ein Schock sein. Denn der TV-Sender Tele 5 stellt die Kult-Sendung „SchleFaZ - Die schlechtesten Filme aller Zeiten“ ein, die jeden Freitag um 22 Uhr ausgestrahlt wurde. Die langjährigen Moderatoren Oliver Kalkofe und Peter Rütten sind von der Entscheidung ebenso betroffen. Warner Bros. Discovery gab in einer Pressemitteilung bekannt, dass die Entscheidung als Teil eines Strategiewandels erfolgt.

Der Sender möchte künftig den Schwerpunkt mehr auf fiktionale Film- und Serienprojekte sowie Science-Fiction legen. Darüber hinaus wird auch die Sendung „KulFaZ - Die kultigsten Filme aller Zeiten“ gestoppt, deren letzte Episode im Juni 2023 lief. „SchleFaZ - Die schlechtesten Filme aller Zeiten“ erlangte im Laufe der Jahre Kultstatus. Seit über einem Jahrzehnt beleuchteten die Moderatoren Oliver Kalkofe und Peter Rütten B-Filme, die oft durch ihre minderwertige Produktion oder unbeabsichtigte Komik auffielen.

Oliver Kalkofe und Peter Rütten suchen ein neues Zuhause

Die beiden setzten dem Ganzen mit ihrem Humor und Kommentaren das i-Tüpfelchen auf. Es gab sogar ein Spin-Off namens „KulFaZ“, das sich auf Kultfilme konzentrierte und in den Jahren 2022 und 2023 lief. Beide Formate werden nun zum Jahresende eingestellt. Oliver Kalkofe und Peter Rütten, die Köpfe hinter „SchleFaZ“, sind derzeit auf der Suche nach einer neuen Plattform, um ihre einzigartige Show fortzuführen.

Obwohl die Sendung auf Tele 5 beendet wird, bleibt die Frage offen, ob sie in einer anderen Form oder auf einem anderen Sender fortgeführt wird. Marion Rathmann, ihres Zeichens Programmchefin bei Warner Bros. Discovery Deutschland, verabschiedete unterdessen von den beiden Kultmoderatoren: „Wir bedanken uns herzlich bei Oliver Kalkofe, Peter Rütten und allen, die in den vergangenen elf Jahren an der Produktion der mehr als 160 schlechtesten Filme aller Zeiten beteiligt waren.

[…] Ihre Leidenschaft, ihr Elan, ihre Akribie und Liebe zum Format haben #SchleFaZ zu dem gemacht, was es heute ist: ein echter TV-Kult.“