Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem: Die Turtles stürmen das Heimkino – Der Animationsfilm „Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem“ hat im Rennen der Kritikerbewertungen auf Rotten Tomatoes mit 97 Prozent eine bemerkenswerte Wertung erzielt. Der Film erscheint nun im Home Entertainment und bietet eine spannende Geschichte rund um die beliebten Schildkröten-Brüder.

Regie führte Jeff Rowe, während das Drehbuch aus der Feder von Brendan O’Brian stammt. Produzenten des Projekts sind Seth Rogen, Evan Goldberg und James Weaver. Der Film lässt die Zuschauer tiefer in die Welt der Ninja Turtles eintauchen, vom Kennenlernen ihres Mentors Meister Splinter bis zu ihren ersten Abenteuern in New York City. In „Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem“ finden sich die Turtles zunächst in einer abgeschiedenen Umgebung wieder.

Cowabunga! Die Turtles kommen

Doch der Drang, sich der Außenwelt zu stellen und als Helden akzeptiert zu werden, ist groß. Hierbei wird das Quartett von April O'Neil unterstützt, die ihnen hilft, gegen ein finsteres Verbrechersyndikat anzutreten. Obwohl sie anfangs Erfolge feiern, werden sie bald mit einer neuen Bedrohung konfrontiert: eine Armee von Mutanten tritt auf den Plan.

Der Animationsstreifen ist ab dem 2. Oktober zum Kaufen als Download verfügbar, ab dem 19. Oktober kann man ihn im Video-on-Demand-Format leihen und ab dem 23. November ist er auch auf physischen Medien wie 4K Ultra HD, Blu-ray und DVD zu finden. Für eingefleischte Fans wird sogar eine spezielle 4K Steelbook Edition angeboten. Wer sich für den Kauf der physischen Version des Films entscheidet, wird mit Bonusmaterial belohnt.

Es gibt etwa 40 Minuten an Interviews und Featurettes, die einen Blick hinter die Kulissen ermöglichen. Darüber hinaus kann man mehr über den einzigartigen Zeichenstil des Films erfahren und bekommt ein Zeichen-Tutorial präsentiert.