Tatort: Kult-Krimi-Reihe feiert 50-jähriges Jubiläum – Seit 50 Jahren läuft der „Tatort“ mittlerweile im deutschen Fernsehen mit wechselnden Kommissaren und Schauplätzen. Genauer gesagt läuft die Tatort-Reihe seit 1970, wo am 29. November die erste Folge „Taxi nach Leipzig“ mit Walter Richter als Kommissar Trimmel Premiere feierte.

Seitdem sind satte 50 Jahre ins Land gezogen und die deutsche Krimi-Reihe hat heute Kultstatus erlangt, ist sie doch die älteste und erfolgreichste Serie hierzulande und hat ohne Frage TV-Geschichte geschrieben. In fünf Dekaden fast jeden Sonntag sind ganze 1144 Fälle von über 100 Ermittlerteams gelöst worden. Darunter legendäre Kommissare wie Klaus Schwarzkopf als Kommissar Finke und allen voran ganz sicher Horst Schimanski, gespielt vom einmaligen Götz George.

In all den Jahrzehnten gaben unzählige Prominente, Stars und damals noch Newcomer ihr Stelldichein in der Krimi-Serie. Doch nicht nur in den Hauptrollen holte man sich die Prominenz ins Haus, sondern bis in die Nebenrollen konnte man einige Stars als Gäste erleben: Helene Fischer, Frank Schätzing, Oliver Bierhoff, Berti Vogts, Bela B., Nina Hagen, Die Toten Hosen, Dieter Bohlen, Wim Thoelke und so viele mehr.

Neben all den Top-Schauspielern und Gästen macht und machten den „Tatort“ aber immer seine Geschichten aus. Mit Inhalten, die vor allem auch immer ein Spiegelbild Deutschlands darstellen, gesellschaftliche Probleme aufzeigen oder aktuelle Themen mit einfließen lassen. Mal mehr Mal weniger, aber am Ende stehen meist spannende Fälle, die in all den Jahren schon zu so vielen „Weißt du noch?“-Momenten geführt haben.

Außerdem sorgen die „Tatort“-Folgen seither für reichliche Diskussionen, Debatten und sogar Skandale sowohl bei Zuschauern als auch Kritikern. Wer erinnert sich beispielsweise an damals, als die Bild-Zeitung einmal zählte, wie oft Horst Schimanski in einer Folge das Wort „Scheiße“ in den Mund nahm. Man könnte noch stundenlang über die „Tatort“-Reihe schreiben, in Erinnerungen schwelgen.

Deshalb machen wir es kurz: Herzlichen Glückwunsch zu 50 Jahren „Tatort“! Hoffentlich auf die nächsten 50!

Zur Feier gibt es übrigens eine Jubiläumsdoppelfolge mit dem Titel „In der Familie“ im Ersten. Teil I (WDR/BR) von „Tatort: In der Familie“ wurde am 29. November ausgestrahlt. Den ersten Teil kann man online in der ARD-Mediathek ansehen. Teil II (BR/WDR) folgt am 6. Dezember um 20:15 Uhr im Ersten.

Okay, nun aber… Fun Fact zum Schluss – Die „Tatort“-Reihe gehört mit zu den langlebigsten Fernsehserien der Welt und ist zwischen der BBC-Produktion „Casualty“ und „Pokémon“ gelistet.

Quelle: dw.com