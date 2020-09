Die Krimi-Reihe „Tatort“ feiert in diesem Jahr Jubiläum. Seit 50 Jahren läuft der „Tatort“ mittlerweile im deutschen Fernsehen mit wechselnden Kommissaren und Schauplätzen. Doch ohne Frage ist Götz George als Kommissar Horst Schimanski nicht nur der Kultigste unter ihnen, sondern bis heute auch der Beliebteste. Zum Jubiläum zeigt der WDR nun alle 29 Schimanski-Tatorte.

WDR-Programmdirektor Information, Fiktion und Unterhaltung, Jörg Schönenborn: „Schimmi hat polarisiert, aber er war und ist weit über die Grenzen des Ruhrgebiets hinaus einer der beliebtesten TV-Kommissare aller Zeiten.“ Das wird Fans definitiv aufjubeln lassen, denn die Schimanski-Klassiker gab es bis dato nur sporadisch in der Wiederholung zu sehen.

Das hat nun ein Ende – der erste Horst Schimanski-Tatort, „Duisburg Ruhrort“ aus dem Jahre 1981, wird am kommenden Freitag, den 04. September 2020 auf Das Erste gezeigt. Danach folgen bis zum 10. November 2020 zehn weitere Folgen jeweils dienstags im WDR Fernsehen. Die restlichen 18 Schimanski-Folgen werden dann Anfang 2021 gezeigt.

Wer Götz George als Kult-Kommissar Horst Schimanski am Stück sehen will, kann dies online in der ARD-Mediathek tun. Denn dort werden alle Folgen für 90 Tage restauriert und in HD-Qualität zu finden sein. Mit der grandiosen Figur des raubeinigen Ermittlers mit Herz und seiner beige-grauen M65-Feldjacke hat der leider viel zu früh verstorbene Götz George damals TV- und Seriengeschichte geschrieben.

Daher ist zum Jubiläum die Entscheidung, die Schimanski-Reihe zu zeigen, sicherlich die beste Wahl. Also freut euch auf den „Ruhrpott-Rambo“, der eine ganze Generation geprägt und begeistert hat. Ein wahrer Actionheld des deutschen Fernsehens. Dabei wollen wir aber weder seinen kongenialen Partner Christian Thanner, gespielt von Eberhard Feik, noch Hänschen vergessen!

In diesem Sinne … Schimanski, übernehmen sie!

Quelle: t-online.de