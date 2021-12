Tatort-Jubiläum: 40 Jahre Schimanski – Die „Tatort“-Reihe mit Götz George als Kommissar Horst Schimanski begeht in diesem Jahr ihr 40-jähriges Jubiläum. Denn vor mittlerweile ganzen vier Dekaden feierte der erste Schimmi-„Tatort“ Premiere im deutschen Fernsehen. Seinen Dienst trat der unvergessene Duisburger Kriminalhauptkommissar Horst Schimanski in der ARD-Krimiserie am 28. Juni 1981 mit der Folge „Duisburg-Ruhrort“ an.

Mit der grandiosen Figur des raubeinigen Ermittlers mit Herz samt seiner beige-grauen M65-Feldjacke hat der leider viel zu früh verstorbene George damals TV- und Seriengeschichte geschrieben. Zum Jubiläum gibt es einige „Tatort“-Folgen mit Kommissar Schimanski in der ARD-Mediathek. Und das so scharf wie nie, wurden alle Filme doch vom WDR in HD restauriert.

Neue Doku „Die Akte Schimanski“

Am Ende des Artikels findet ihr alle verfügbaren HD-Folgen in der Übersicht. Darüber hinaus gibt es mit „Die Akte Schimanski“ ebenfalls in der ARD-Mediathek eine neue Dokumentation, die sich mit den ersten fünf Schimmi-Jahren sowie der Entstehung der Figur befasst.

Perfekt für alle Schimi-Fans, um den Winter mit reichlich Spannung und Unterhaltung zu füllen. Insgesamt mimte Götz George im Tatort in 27 Folgen – plus zwei Kinofilmen – den Kult-Kommissar. Am 29.12.1991 ging mit der Episode „Der Fall Schimanski“ dann eine Kommissar-Ära im TV zu Ende.

Rauchen, saufen, prügeln, Frauengeschichten und Currywurst

Nach einer langen Pause durften Fans jedoch jubeln, denn Götz George brachte Schimmi mit der eigenständigen Krimi-Serie „Schimanski“ für 17 Folgen zurück zu seinem Publikum. Ohne Frage, Horst Schimanski gehört bis heute zu den beliebtesten „Tatort“-Kommissaren. Das vor allem durch seine alles andere als glattgebügelte Art.

Rauchen, saufen, prügeln, Frauengeschichten und natürlich Currywurst – ein wahrer Actionheld des deutschen Fernsehens. Ein „Ruhrpott-Rambo“, der eine ganze Generation geprägt und begeistert hat. Dabei wollen wir aber weder seinen kongenialen Partner Christian Thanner, gespielt von Eberhard Feik, noch Hänschen vergessen!

Nachfolgend alle Schimanski-Folgen in HD der ARD-Mediathek: