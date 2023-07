The Walking Dead: Daryl Dixon

The Walking Dead: Daryl Dixon: Erster Trailer zum Spin-off ist da – Das Ende der Mutterserie „The Walking Dead“ und deren insgesamt elf Staffeln liegt nun eine Weile in der Vergangenheit, weshalb alle Fans des TWD-Universums derzeit auf die kommenden Serien-Spin-offs blicken. Eine, auf die viele besonders setzen, behandelt eine der Kultfiguren: Daryl Dixon gespielt von Fanliebling Norman Reedus.

Zu „The Walking Dead: Daryl Dixon“ ist nun endlich auch der erste Trailer veröffentlicht worden, der tolle Einblicke in die neue Zombie-Hölle offenbart. Erstmals geht es in der TWD-Welt nach Übersee, raus aus den USA, nach Frankreich. Wie Daryl dorthin gelangt ist und wieso, das bleibt noch offen. Fest steht, dass sein neues Abenteuer quer durchs Land führen wird, von Südfrankreich bis nach Paris.

Daryl bekommt Nonnen-Hilfe

Alleine ist er dabei nicht, stößt er auf seiner Reise doch auf neue Verbündete, wie beispielsweise die Französin Isabelle, gespielt von Clémence Poésy, die vor allem „Harry Potter“-Fans bestens bekannt sein dürfte. Isabelle ist eine Nonne und gehört einer postapokalyptischen Religionsgemeinschaft an. Sie schließt sich Daryl auf dem Weg nach Paris an.

In der Hauptstadt rund um den Eiffelturm müssen sie nicht nur Zombies bekämpfen, sondern bekommen es auch mit einem mächtigen menschlichen Widersacher zu tun, dem Schwarzmarkt-Händler und Nachtklub-Besitzer Quinn, gespielt von Adam Nagaitis („The Last Duel“).

Rückkehr von Freundin Carol (Melissa McBride)

Zu Beginn sollte die Serie um die Titelfigur Daryl Dixon übrigens noch ein großes Abenteuer werden, das er zusammen mit seiner besten Freundin bestreiten sollte. Doch Darstellerin Melissa McBride stieg aus dem Projekt aus. Wie aber zuletzt inoffiziell bekannt wurde, war Melissa McBride nun doch am Set der Spin-off-Serie „The Walking Dead: Daryl Dixon“ zu sehen.

Das dürfte nicht wenige Fans in große Vorfreude versetzen, schließlich sind Daryl und Carol das wohl beste und beliebteste „The Walking Dead“-Duo. Fraglich ist nur, ob man die Rückkehr von Carol noch in der ersten Staffel sehen wird, oder ob die Zusammenführung des Kultduos erst für die zweite Staffel geplant ist.

Spin-Offs bei MagentaTV

Lassen wir uns also überraschen. „The Walking Dead: Daryl Dixon“ startet in den USA am 10. September 2023 bei AMC. Einen deutschen Termin gibt es indes noch nicht. Fest steht aber, dass „The Walking Dead: Daryl Dixon“, wie auch die Spin-off-Serie „The Walking Dead: Dead City“, hierzulande bei MagentaTV zu sehen sein wird – dann wohl Ende 2023.

Quelle: moviepilot.de