„Tatort Duisburg - 40 Jahre Schimanski – Gesamtedition“ – Film-Tipp – Fans des kultigsten Tatort-Kommissars Horst Schimanski dürfen jubeln, denn es gibt nun die Komplettbox, die alle 27 Folgen beinhaltet aber auch die beiden Kinofilme „Zahn um Zahn“ und „Zabou“. Dies bedeutet mit der „Tatort Duisburg - 40 Jahre Schimanski – Gesamtedition“ erhaltet ihr das Komplettpaket aller Fälle von Hauptkommissar Horst Schimanski zusammen mit seinem kongenialen Partner Kommissar Christian Thanner aus den Jahren von 1981 bis 1991.

Die schön aufgemachte Gesamtedition im Schuber inklusive Wendecover gibt es sowohl auf DVD als auch auf Blu-ray. Besten Fan-Service gibt es obendrauf mit einem coolen 40-seitigen Booklet von Oliver Bayan sowie Bonusmaterial mit unter anderem einem Interview mit Götz George. Die Gesamtkollektion punktet übrigens auch in Bezug auf die Bild- und Tonqualität mit allen Folgen im 16:9 Format sowie einem Dolby-2.0-Sound.

Ja, da geht doch jedes Fanherz auf, wenn der leider viel zu früh verstorbene Götz George noch mal ins Heimkino einzieht. Freuen darf man sich auf diesen unvergesslichen und vor allem einzigartigen Tatort-Kommissar. Vor mittlerweile über vier Dekaden feierte der erste Schimmi-„Tatort“ Premiere im deutschen Fernsehen. Seinen Dienst trat der unvergessene Duisburger Kriminalhauptkommissar Horst Schimanski in der ARD-Krimiserie am 28. Juni 1981 mit der Folge „Duisburg-Ruhrort“ an.

Mit der grandiosen Figur des raubeinigen Ermittlers mit Herz samt seiner beige-grauen M65-Feldjacke hat George damals TV- und Seriengeschichte geschrieben. Insgesamt mimte Götz George im Tatort in 27 Folgen – plus zwei Kinofilmen – den Kult-Kommissar. Am 29.12.1991 ging mit der Episode „Der Fall Schimanski“ dann eine Kommissar-Ära im TV zu Ende. Nach einer langen Pause durften Fans jedoch jubeln, denn Götz George brachte Schimmi mit der eigenständigen Krimi-Serie „Schimanski“ für 17 Folgen zurück zu seinem Publikum.

Ohne Frage, Horst Schimanski gehört bis heute zu den beliebtesten „Tatort“-Kommissaren. Das vor allem durch seine alles andere als glattgebügelte Art. Rauchen, saufen, prügeln, Frauengeschichten und natürlich Currywurst – ein wahrer Actionheld des deutschen Fernsehens. Ein „Ruhrpott-Rambo“, der eine ganze Generation geprägt und begeistert hat. Dabei wollen wir aber weder seinen kongenialen Partner Christian Thanner, gespielt von Eberhard Feik, noch Hänschen vergessen.

Wer also mal wieder Lust auf echten Tatort-Kult hat oder diesen perfekt zu Weihnachten verschenken will, sollte bei der „Tatort Duisburg - 40 Jahre Schimanski – Gesamtedition“ zugreifen. Der legendäre Ruhrpott-Kommissar im Heimkino, na, da muss man auch nicht mehr viele Worte verlieren – ein Must-have für jeden Krimi- sowie „Schimmi“-Fan!

Nachfolgend die Episodenliste der Gesamtedition:

01. Duisburg-Ruhrort, 02. Grenzgänger, 03. Der unsichtbare Gegner, 04. Das Mädchen auf der Treppe, 05. Kuscheltiere, 06. Miriam, 07. Kielwasser, 08. Zweierlei Blut, 09. Rechnung ohne Wirt, 10. Doppelspiel, 11. Das Haus im Wald, 12. Der Tausch, 13. Schwarzes Wochenende, 14. Freunde, 15. Spielverderber, 16. Zahn um Zahn, 17. Gebrochene Blüten, 18. Einzelhaft, 19. Moltke, 20. Der Pott, 21. Blutspur, 22. Katjas Schweigen, 23. Medizinmänner, 24. Zabou, 25. Schimanskis Waffe, 26. Unter Brüdern, 27. Bis zum Hals im Dreck, 28. Kinderlieb, 29. Der Fall Schimanski

Tatort Duisburg - 40 Jahre Schimanski – Gesamtedition (Fernsehjuwelen) – VÖ: 0 7. Dezember 2023