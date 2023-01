Tammy And The T-Rex

Tammy And The T-Rex: Kultfilm mit Paul Walker uncut schauen – Es gibt Filme, die sind richtig schräg und haben genau deshalb bei den Fans Kultstatus erreicht. Einer von diesen ganz „speziellen“ Streifen ist ohne Frage der blutig-abgedrehte „Tammy And The T-Rex, in Deutschland auch bekannt als „Teenage T-Rex: Der Menschen-Dinosaurier“.

In dieser Mischung aus Teenie-RomCom und Monster-Horror sind neben einem Tyrannosaurus Rex vor allem der verstorbene „Fast & Furious“-Star Paul Walker sowie Bond-Girl Denise Richards die Stars. Eben jenen Trash-Kult gab es in Deutschland allerhöchstens auf VHS ungekürzt zu sehen. Das hat nun ein Ende und so haben Fans die Möglichkeit „Tammy And The T-Rex“ erstmals uncut in voller Länge zu genießen. Allerdings nicht im Heimkino, sondern passend auf eine ganz verrückte Art und Weise.

Ingame-Film sorgt für Ballerpause

Nämlich als Ingame-Film in einem der derzeit populärsten Videospiel-Hits: „High On Life“. Wer nämlich in diesem First-Person-Shooter eine Ballerpause einlegen will, kann sich darin zur Entspannung vor ein TV-Gerät setzen und sich die vollen neunzig Minuten von „Tammy And The T-Rex“ reinziehen, bevor man wieder seine Waffe zückt. Wer bereits „High On Life“ gespielt hat, weiß, dass gerade so ein irrer Streifen wie „Tammy And The T-Rex“ perfekt zu diesem abgedrehten Spaß-Shooter passt.

Wenn ihr diesen Kultstreifen uncut genießen wollt und zugleich Lust auf eine Runde ballern habt, könnt ihr in „High On Life“ also gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Wer „Tammy And The T-Rex“ nicht kennt, nachfolgend ein kleiner Einblick, was euch in diesem wahrhaft durchgeballerten Kultfilm erwartet: Alles dreht sich um die High-School-Schülerin Tammy.

Achtung: Total durchgehämmert, aber super lustig

Sie hat mit ihrem Michael die Liebe ihres Lebens gefunden. Dem Glück des Liebespaares steht allerdings Tammys Ex Billy im Weg. Der findet das nämlich gar nicht lustig und so entführt er kurzerhand Michael. Den Lover seiner Ex verfrachtet Billy in ein Reservat voller Raubtiere. Dort wird er von einem Löwen angegriffen und landet wenig später im Koma liegend im Krankenhaus. Tammy bangt am Krankenbett um das Leben ihrer großen Liebe.

Doch da naht schon das nächste Unheil: Denn der Wissenschaftler Dr. Gunther Wachenstein sieht die Chance, endlich sein geplantes Experiment Wirklichkeit werden zu lassen. Der irre Doktor will nämlich Michaels Gehirn in einen Dinosaurier-Roboter einsetzen. Gesagt, getan und angerichtet ist das Unheil, das eine blutige Schneise der Zerstörung hinterlässt.

