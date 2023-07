Takeshi's Castle: Neue Folgen erscheinen bei Amazon – Bereits im April diesen Jahres feierte die kultige und verrückte Action-Spielshow bei Amazon Prime Video ihr großes Comeback. Ein Fest für alle Fans der abgedrehten japanischen Kult-Show „Takeshi's Castle“, die in den 1990er und 2000er Jahren zum Fernsehhit wurde. Bis dato wurde die Neuauflage der Spielshow rund um den berühmt-berüchtigten Hindernisparcours jedoch noch nicht in Deutschland veröffentlicht.

Nun wurde seitens Amazon bekannt gegeben, dass es im August weitere neue Folgen von „Takeshi's Castle“ geben wird. Aktuell kommen allerdings nur User aus Japan in den Genuss, die neuen Folgen der Kult-Show zu sehen. Das soll aber glücklicherweise ein Ende haben. Denn wie Erika North, Leiterin der Amazon-Studios in Asien, in einem offiziellen Statement verriet:

Neuauflage soll noch 2023 in Deutschland erscheinen

„Dieses TV-Event, das man gesehen haben muss, wird eine neue Generation von Zuschauern zum Schwärmen anregen und die Fans der originalen Show begeistern, sobald wir 2023 in über 240 Ländern auf Prime Video starten.“ Dies bedeutet, dass alle Fans wohl noch in diesem Jahr die Neuauflage „Takeshi's Castle“ bei Amazon Prime Video zu sehen bekommen. Wir sind gespannt, wann Amazon hier ein genaues Veröffentlichungsdatum bekannt geben wird.

Erika North sagte zur Asien-Strategie von Amazon auch Folgendes: „Wir fokussieren uns derzeit stark darauf, in die größten Talente aus Japan zu investieren und so hochwertigen Content für unsere Prime-Video-Kunden in Japan anbieten zu können. […] Wir glauben, dass es nicht nur Zuschauer in Japan, sondern in der ganzen Welt begeistern wird, wenn wir ihnen die allerbesten Geschichten japanischer Kreativer vorstellen.“

Legendärer, völlig abgedrehter Hindernisparcours

Dazu gehört eben auch die Neuauflage der weltweit gefeierten Kult-Show „Takeshi's Castle“. Erinnern wir uns an die 100–150 Teilnehmer pro Folge, die mal mehr und mal minder erfolgreich versuchten, diesen abgefahrenen Hindernisparcours zu meistern. Oder besser gesagt, „Takeshi’s Castle“, die Burg von Beat Takeshi, zusammen mit dem General Hayati Tani zu erstürmen.

Für den Zuschauer bedeutete dies Schadenfreude ohne Ende, wenn sich die Kandidaten reihenweise auf die Schnauze legten. Auch das Finale, der große Showdown, bei dem die Kandidaten gegen den Fürsten persönlich mit seinen Verteidigern antreten mussten, war beste Gaudi. Letztendlich wollte man in „Takeshi's Castle“ ja keine Sieger sehen, sondern Kanonenfutter, das so spektakulär wie möglich an der Aufgabe scheitert.Genau das machte dieses Format aus und sorgte für so viele lustige Momente. Deshalb freuen wir uns, dass es in naher Zukunft eine Neuauflage von „Takeshi’s Castle“ auch hierzulande geben wird.

