Szene verfolgt „bis ans Lebensende“: Barbara Schöneberger sorgt in RTL-Show für Furore – Derzeit läuft bei RTL am Samstagabend das Format „Denn sie wissen nicht, was passiert“. Thomas Gottschalk, Günther Jauch und Barbara Schöneberger treten an, doch ihre Konstellation aus Teilnahme und Moderation ist den dreien jeweils nicht bekannt, so das Erfolgsrezept: Man wechselt sich ab. Unlängst lief eine von Jauch moderierte Episode, in der Barbara Schöneberger für Furore sorgte.

Die Teams: Thomas Gottschalk erhielt als Sidekick den Hollywood-Schauspieler und Bodybuilder Ralf Möller, Schöneberger ging mit Sänger Sasha an den Start – inklusive eines Kühlschranks voller Getränke. Den Agenten wurden in der Folge geheime Aufgaben gestellt, sodass der Jauchs Moderation zur Seite gestellte Kommentator und Spielleiter Thorsten Schorn die Episode als „Agentensendung“ bezeichnete. Weder die Gegner noch das Saalpublikum kannten demnach die Aufgaben im Voraus.

Einige der „Geheimmissionen“:

Eine bestimmte Anzahl Schritte in der Sendung zurücklegen, das Wort „Authentizität“ nebenbei in einer Spielrunde mindestens zweimal sagen, ohne dass die anderen darin eine Aufgabe erkennen. Letzteres war etwa die Sidequest von Ralf Möller, doch Barbara Schöneberg durchschaute seinen Sekundärauftrag und offenbarte ihn. Ihre eigene Mission an dem Abend: Karnevalszähne mindestens 30 Sekunden lang im Mund tragen – und zwar ohne, dass die Gegner es mitbekommen. Das gelang.

Ein weiterer Auftrag für sie: Gemeinsam mit Sasha aus den Studiokühlschränken im Laufe der Sendung sechs Liter Getränke zu sich zu nehmen. Als sie von der Aufgabe erfuhr, fürchtete sie bereits die eintretende Wirkung, kommentierte: „Ich esse seit vier Wochen nichts.“ Das entlockte Jauch ein flapsiges „Wer glaubt denn das?“ So stellte sich die Prominente ihrer (an dem Punkt: mehr oder weniger) Geheimmission – und bald schon zeigte insbesondere der Weißwein aus dem Kühlschrank seine Wirkung.

Schönebergers Heiterkeit nahm zu:

Wieder Jauch, der ihr augenzwinkernd den Titel „geschäftsführende Schnapsdrossel“ verlieh. Barbara Schöneberger bestätigte, räumte später ein: „Ich habe die Lampen die ganze Zeit an.“ Bei der Folge von „Denn sie wissen nicht, was passiert“ handelt es sich um keine Live-Show. Ein Artikel von „Watson“ betont, dass man dies der Episode auch anmerke – normalerweise entwickele sich eine spezielle Dynamik, wenn alle Beteiligten wüssten, dass die Sendung live ausgestrahlt würde, erläutert das Portal.

Es ist die Tatsache dieser Aufzeichnung, die letztlich in den sozialen Medien für Furore sorgen sollte. Denn die ganze letzte Woche waren die Seiten der Gazetten vom Thema des Tauchboots Titan und seiner tragischen Reise zum Wrack der Titannic bestimmt. Am Freitag hatten die Ermittlungen Trümmerteile offenbart – das Tauchfahrzeug ist demnach mit allen fünf Seelen an Bord implodiert. Freilich konnte Schöneberger nichts davon gewusst haben, als das Format aufgezeichnet wurde.

So hört man sie in der lange vor dem tragischen Vorfall aufgenommenen Sendung sagen: „Ich habe so viel Kohlensäure in mir, ich kann für nichts garantieren. Ich implodiere beinahe.“ Offenbar eine Äußerung, die sie in dieser Form zum gegenwärtigen Zeitpunkt wohl nicht so getätigt hätte. Freilich stört das in der Empörungsmaschinrie von Twitter niemanden, dort sorgte sie für Unwillen und Häme. In der Sendung kreierte Schöneberger einen weiteren Moment, der sie wohl bis ans Lebensende verfolgen wird, wie zumindest Jauch meinte.

Mehrfach muss sie aufgrund des Getränkekonsums leise aufstoßen, bis sie schließlich einen richtigen Rülpser vom Stapel lässt. Daraufhin lacht die Prominente: „Hallo, willkommen bei RTL.“ Jauch: „Ich weiß nicht, wie lange Sie leben werden, aber dieser Ausschnitt wird Sie auf Youtube überdauern.“ Schönebergers Teampartner Sasha dreht sich in gespieltem Ekel zur Seite, schüttelt den Kopf: „Ist das widerlich.“ Später stößt er selbst auf. Schöneberger dann: „Kenn ich.“

Sasha dazu: „Es muss manchmal raus.“

