Sylvester Stallone: Trailer zur Netflix-Doku Sly – Erst vor Kurzem startete die dreiteilige Dokumentation „Arnold“ rund um das Leben von Action-Legende Arnold Schwarzenegger beim Streaming-Dienst Netflix. Ein riesiger Erfolg, an den man anknüpfen will: Mit einer weiteren Netflix-Doku mit dem Titel „Sly“, die, wie der Titel verrät, Arnies ehemaligen Action-Rivalen Sylvester Stallone in den Fokus rückt.

Ähnlich persönlich mit allen Höhen und Tiefen, wie die „Arnold“-Doku die Zuschauerinnen und Zuschauer begeisterte, soll auch „Sly“ die Massen fesseln. Dass dies so kommen wird, da kann man sich recht sicher sein. Denn wie Schwarzenegger blickt auch Sylvester Stallone auf eine bewegte Hollywood-Karriere zurück. Und auch in Slys Privatleben gab es nicht immer nur eitel Sonnenschein.

Von Hell’s Kitchen bis nach Hollywood

Es war kein leichter Weg für den heute 76-jährigen Stallone, der sich aus Manhattans Stadtbezirk Hell's Kitchen bis nach Hollywood hochkämpfte und mit Filmen wie „Rocky“, „Rambo“ oder „The Expandables“ zur Legende wurde. Die kommende Netflix-Doku „Sly“ beginnt hierbei wie auch die „Arnold“-Dokumentation bei den Anfängen des Hollywood-Stars. Zu „Sly“ wurde nun auch ein Trailer veröffentlicht, der schon einen guten Ersteindruck vermittelt.

Die ersten Bewegtbilder zeigen, dass Stallone sich nicht zu schade ist, einen ganz intimen Einblick auf sein Leben zu gewähren, und zudem gewillt ist, wohl auch mit der Vergangenheit abzurechnen. Im Vergleich zur Schwarzenegger-Doku wird es in Slys Dokumentation aber wohl mehr um seine filmische Karriere gehen. Schließlich war Schwarzeneggers Weg vom Bodybuilder zum Actionstar bis zum Politiker ein ganz anderer.

Stallone hat Filmgeschichte geschrieben

Stallones Weg führte im Vergleich „nur“ durch die von Hollywood. Doch was der Regisseur und Schauspieler dort bewerkstelligte, ging in die Filmgeschichte ein. Darüber hinaus dürfte die Doku auch interessante Dinge zeigen, die Stallones Kindheit betreffen. Schließlich musste Sly schon früh mit seiner Verletzung kämpfen, die er bei seiner Geburt davongetragen hatte. Nämlich der dauerhaften Muskellähmung seiner unteren linken Gesichtshälfte.

All das und sicherlich noch viel mehr dürften Sly-Fans in der kommenden Netflix-Doku zu sehen bekommen. Von daher wird sie ähnlich unterhaltsam, informativ und fesselnd sein, wie die „Arnold“-Dokumentation. Merkt euch schon mal grob den November 2023 vor, denn dann will Netflix die Doku „Sly“ veröffentlichen.

Quelle: netzwelt.de