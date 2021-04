Schluss mit Kino, Rocky-Serie in Planung

Sylvester Stallone: Schluss mit Kino, Rocky-Serie in Planung – Michael Sylvester ‚Sly’ Gardenzio Stallone ist eine der Männerikonen des Actionfilms. Dabei hat er sich in über 45 Jahren im Filmbusiness mit vielfältigen Rollen einen Namen gemacht. Mal als Boxer, Vietnamveteran, Bergführer, Trucker, als Cop – und vieles mehr.

Auch wenn der 74-jährige Kult-Schauspieler immer noch Kinoprojekte plant, etwa die Fortsetzung zu „Demolition Man“, so wendet er sich nun teilweise von der großen Leinwand ab und will sich auch den TV-Serien widmen. Und zwar nicht irgendeiner, sondern einer Serie zu „Rocky“ und dessen Vorgeschichte!

Zur geplanten Rocky-Serie bestehen bereits konkrete Pläne. Schließlich geistert das Gerücht über ein solches Format bereits seit 2019 durch die Gazetten. Nun bekommt die Idee allerdings langsam Hand und Fuß, ließ Stallone doch über seinen Instagram-Account offiziell verlauten, dass er selbst an der Story schreibt. Dazu postete „Sly“ Bilder, auf denen handschriftlichen Notizen zu sehen sind, die von der Vorgeschichte der „Rocky“-Figuren handeln.

Im Posting zu den Bildern schrieb Stallone: „Ich habe heute morgen angefangen, einen Entwurf für ein Rocky-Prequel fürs Streaming zu schreiben.“ Eine Streaming-Serie also, dafür könnte Stallone auch als Produzent in Frage kommen. Ideen für eine Rocky-Serie hat er schon parat, so schrieb Stallone auch: „Am besten zehn Folgen für ein paar Staffeln, um wirklich bis ins Herz der Charaktere vorzudringen.“

Weitere Details sind zudem aus den Notizen zu entnehmen. So ist zu lesen, dass die Serie in den 60er spielen könnte, sind unter anderem doch Schlagworte wie Vietnam, der Tod von Präsident Kennedy, Black Panther, die Beatles zu lesen. Sylvester Stallone schrieb darüber hinaus: „Wir tauchen in das Leben des 17 Jahre alten Robert ‚Rocky’ Balboa ein. […] Eines jungen Mannes, der wie alle jungen Menschen darum kämpft seinen Platz zu finden.“

Auch wenn es aktuell nur Notizen sind, Sylvester Stallone ist augenscheinlich mehr als dran interessiert, eine Rocky-Serie ins Leben zu rufen. Eine Serie, die Fans sicherlich mit Vorfreude erwarten würden.