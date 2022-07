Sylvester Stallone: Kultfilm feiert Comeback im Heimkino – Der gute Sly hat in seiner Karriere schon so einige filmische Kultfilme hervorgebracht. Die größten Kracher sind hierbei natürlich die Rambo- sowie Rocky-Reihen. Darüber hinaus feiern seine Fans noch einige andere Streifen, die heute Kultstatus genießen. So wie „Over The Top“ aus dem Jahre 1987.

Dieser Vater-Sohn-Film ist emotionales Actionkino, in dem Stallone wortwörtlich die Muskeln spielen lässt, wenn er nicht gerade hinterm Steuer seines Trucks mit eingebautem Fitnessgerät fürs Armtraining sitzt. Dazu noch ein grandioser Soundtrack, jede Menge Spannung, Testosteron – und fertig ist ein echter Klassiker.

Doch genau dieser Streifen ist seit der ersten Blu-ray-Veröffentlichung 2013 aus dem Handel verschwunden und war lange Zeit nur schwer zu bekommen – zu ziemlich happigen Preisen. Das hat nun ein Ende, denn es erscheint bald endlich eine physische Neuauflage des Kultfilms. Genauer gesagt am 30. September 2022, wenn „Over The Top“ neu auf Blu-ray erscheint: in einer coolen, edlen Limited Collector's Edition im Mediabook aus dem Hause Capelight Pictures.

„Das ist ‘n ganz simpler Trick – ich nehm‘ einfach meine Mütze und dreh sie rum …“

Im Mediabook findet ihr den Streifen dann sowohl auf Blu-ray wie auf DVD. Hinzu kommt ein 24-seitiges Booklet, das diese Sammleredition abrundet. Es ist also für alle Fans eine gute Gelegenheit, die diesen Kultfilm auch physisch zu Hause im Regal haben möchten. Und was ist „Over The Top“ für ein grandioser Streifen mit diesem epischen Armdrückduell zwischen Stallone als Lincoln Hawk und Muskelberg Bull Hurley.

Oder diese geniale Szene mit Hawk im Interview, wo er einen Satz für die Ewigkeit abließ, den jeder Fan mitsprechen kann: „Das ist ‘n ganz simpler Trick – ich nehm‘ einfach meine Mütze und dreh sie rum. Das ist ganz genauso, als ob man eine Maschine startet.“ Gänsehaut! Ja, „Over the Top“ gehört ohne Frage zu den besten Sly-Filmen und ist ein echter Kultklassiker.