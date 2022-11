Sylvester Stallone: Hollywood-Ikone kürt seinen besten Action-Film – Auf der Reise durch die Filmwelt Hollywoods kann die mittlerweile 76-jährige Schauspiellegende Sylvester Stallone auf 54 Streifen zurückblicken, in denen er vor der Kamera stand. Ausgeklammert sind hierbei seine Kurzauftritte und Cameos in einigen weiteren Filmen sowie seine Rollen in Serien.

Auf der großen Leinwand glänzte Sly in vielen Kultstreifen und Klassikern, mit denen er stellenweise Filmgeschichte geschrieben hat. Und dies genreübergreifend von „Stop! Oder meine Mami schießt!“, und „Daylight“ über „Cop Land“ und „Demolition Man“ bis hin zu „Tango und Cash“. Doch gerade seine „Rocky“- und „Rambo“-Reihen haben Millionen von Fans durch die Bank weg begeistert.

Stallones Wahl seines besten Actionfilms überrascht

Welcher jedoch für Stallone selbst sein bester Actionfilm in seiner Karriere war, verriet er nun gegenüber „The Hollywood Reporter“. Und seine Wahl dürfte Fans sicherlich überraschen, denn es ist ein Actioner, den man nicht unbedingt erwartet hat. Die Rede ist von „John Rambo“, den vierten Teil der „Rambo“-Reihe. Sylvester Stallone erklärt im Interview seine Wahl mit den Worten:

„Ein Film, auf den ich wirklich stolz bin – es ist der beste Actionfilm, den ich je gemacht habe, weil er am ehrlichsten ist – ist ‚Rambo IV‘, in dem es um Birma geht, wo seit 67 Jahren ein Bürgerkrieg herrscht. Aber ich wurde beschimpft, weil der Film so gewalttätig ist. Und er ist gewalttätig. Er ist entsetzlich. Da werden Kinder bei lebendigem Leib verbrannt. Das ist es, was den Bürgerkrieg schlimmer macht als alles andere. Es ist dein Nachbar, der dich plötzlich tötet.“

Quelle: kino.de