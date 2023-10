Studie: So einseitig berichten ARD und ZDF – Seit die Mauer vor nunmehr 33 Jahren gefallen ist, sind große Anstrengungen unternommen worden, das sogenannte Ost-West-Gefälle zu nivellieren. Dennoch gibt es immer noch große Unterschiede, die sich, wie eine aktuelle Studie nun gezeigt hat, sogar in den Programmen der Öffentlich-Rechtlichen widerspiegelt.

Das Forschungsinstitut „Media Tenor“ ist im Rahmen seiner Untersuchungen zu „Themen der Berichterstattung über Ostdeutschland“ zwischen 2012 und 2023 zu folgendem Ergebnis gekommen:

„Ostdeutschland bleibt bei ARD, ZDF und Deutschlandfunk auch 30 Jahre nach dem Fall der Mauer eine Region, vor der gewarnt wird.“

Demnach werde in der Berichterstattung über den Osten der Bundesrepublik vor allem das Thema Sicherheit/Kriminalität negativ behandelt. Aber auch in den Bereichen Unfälle/Katastrophen und Flüchtlinge/Asyl werde negativ oder ohne Wertung und nur selten positiv berichtet.

Laut Media Tenor bekäme das Publikum von ARD, ZDF und Deutschlandfunk „die vermeintliche Realität zwischen Greifswald und Erzgebirge vor allem als Reigen von Gefahren für die Sicherheit, Parteienstreit, Unfälle und Katastrophen vermittelt“.

Die Studie habe außerdem gezeigt, dass die Sender des Öffentlich-Rechtlichen Rundfunks im Rahmen ihrer Berichterstattung nur selten Experten aus Ostdeutschland hinzuziehen, obwohl dort durchaus renommierte Einrichtungen mit qualifizierten Forschern als Expertise zur Verfügung stehen.

So sei das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Halle an der Saale beispielsweise „eine der renommiertesten Adressen, wenn es um die wissenschaftliche Bewertung der Konjunkturentwicklung insbesondere in Ostdeutschland geht“.

Media Tenor konstatiert jedoch:

„Im Zweifel rufen die Redaktionen der ‚Tagesschau‘, der DLF 7-Uhr-Nachrichten oder von ‚ZDF heute‘ beim ifo-Institut in München, beim DIW [Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung] in Berlin oder beim IW [Institut der deutschen Wirtschaft, d. Red.] in Köln an.“

An einer mangelnden Fachkompetenz in Ostdeutschland könne dies den Medien-Forschern zufolge keinesfalls liegen, stellten doch in Halle Finanzpolitik und Transformationsforschung, genau wie Modernisierungspolitik, Kernthemen der Forschung dar.

Experten-Wissen, welches „dem Publikum in der ersten Reihe vorenthalten“ bliebe, so das Fazit der Studie.

Quellen: informationsqualitaet.com , bild.de