Horror-Studie: Gruseligsten Horrorfilme der letzten 12 Monate – Fans, die sich gerne von übernatürlichen Kreaturen wie Geistern und Zombies auf der Kinoleinwand oder dem eigenen Fernseher unterhalten lassen, haben sicherlich schon viele denkwürdige Momente in unzähligen Horrorfilmen erlebt. Die Vielfalt im Horror-Segment ist enorm, von hochkarätigen Hollywood-Produktionen bis hin zu kleineren Low-Budget-Geheimtipps, die für Nervenkitzel sorgen.

Falls ihr filmische Tipps für die schaurigste Nacht des Jahres, Halloween, sucht, hat das "Science of Scare Project" von MySuperMarket eine Liste der zwölf gruseligsten Filme der letzten zwölf Monate ermittelt, die von Herbst 2022 bis zum aktuellen Zeitpunkt veröffentlicht wurden. Die Methodik der wissenschaftlichen Studie wird auf der Webseite des Projekts mit den folgenden Worten erläutert:

Ermittlung des „Scare-Score“

„Das neue Bewertungssystem kombiniert sowohl die Herzfrequenz (gemessen in Schlägen pro Minute (BPM)) als auch die Herzfrequenzvarianz (gemessen in Millisekunden oder m/s). Je höher die Herzfrequenz (BPM), desto schneller brachte der Film das Blut der Zuschauer*innen in Wallung – ein Indikator für Erregung und Angst als Teil der Kampf-oder-Flucht-Reaktion. Die Herzfrequenz-Varianz (HRV) hingegen misst die Zeit zwischen den einzelnen Herzschlägen.

Je niedriger die Herzfrequenzvarianz, desto gestresster waren unsere Zuschauer*innen […] Nachdem wir den durchschnittlichen Anstieg der Herzfrequenz und den Rückgang der HRV erfasst haben, kombinieren wir beide Werte, um einen Science-of-Scare-Score von 100 zu erhalten. Zum Vergleich: ‚Shrek‘ hat einen Scare-Score von 3 von 100.“

Nachfolgend zeigen wir euch die Ergebnisse der Studie mit den zwölf gruseligsten Filmen der vergangenen zwölf Monate:

Platz 10: „Pearl“ Scare-Score 28 von 100 Punkten

Platz 10: „Cobweb“ Scare-Score 28 von 100 Punkten

Platz 09: „Saw X“ Scare-Score 52 von 100 Punkten

Platz 08: „Evil Dead Rise“ Scare-Score 57 von 100 Punkten

Platz 07: „The Nun 2“ Scare-Score 63 von 100 Punkten

Platz 06 „Barbarian“ Scare-Score 64 von 100 Punkten

Platz 06: „Insidious: The Red Door“ Scare-Score 64 von 100 Punkten

Platz 05: „Terrifier 2“ Scare-Score 68 von 100 Punkten

Platz 04: „The Dark and The Wicked“ Scare-Score 74 von 100 Punkten

Platz 03: „Talk to Me“ Scare-Score 75 von 100 Punkten

Platz 02: „Smile“ Scare-Score 78 von 100 Punkten

Platz 01: „Skinamarink“ 98 von 100 Punkten

Quelle: kino.de