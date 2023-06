Cameron Vs. Schwarzenegger: Streit am Set von „Terminator“ – Im Rahmen der neuen Netflix-Doku „Arnold“ gewährt Arnold Schwarzenegger interessante und zuweilen auch intime Einblicke in das Leben als Bodybuilder, Schauspieler und später sogar Politiker. Als ein derartiger Tausendsassa hat man natürlich viel zu erzählen und auch so manche Anekdote parat, so etwa auch über den Dreh des Action-Klassikers „Terminator“.

Die Rolle des T-800 stellte zwar nicht den Anfang von Schwarzeneggers Schauspielkarriere dar, legte jedoch das Fundament, gilt der Streifen um einen Killer-Roboter aus der Zukunft doch als wegweisender Meilenstein der Filmgeschichte.

In diesem wurde auch Schwarzeneggers späterer Signatur-Satz zum ersten Mal formuliert, der jedoch fast ein anderer gewesen wäre.

Im englischen Original spricht er die ikonischen Worte „I’ll be back“, im Deutschen mit „Ich komme wieder“ übersetzt. Genau das klang aus Sicht des Schauspielers aus dem Munde eines Cyborgs jedoch nicht passend, sollte alles an dieser Figur doch möglichst unmenschlich und mechanisch wirken.

Also schlug Schwarzenegger stattdessen die Langform „I will be back“ als Textzeile vor, um dem programmierten Wesen Rechnung zu tragen. Wie der inzwischen 75-Jährige erklärte, gefiel dies dem Regisseur James Cameron jedoch so gar nicht:

„Und er sagte: ‚Bist du der Drehbuchautor?‘ Und ich sagte: ‚Nein.‘ Und er sagte: ‚Also, dann erklär mir verdammt nochmal nicht, wie man schreibt.‘“

Rückblickend sei Schwarzenegger jedoch froh, dass Cameron sich nicht auf seinen Änderungsvorschlag eingelassen hat, sollten die im Film verwendeten Zeilen doch zu den am häufigsten zitierten Sätzen der gesamten Filmgeschichte avancieren.

Im Zuge der Dreharbeiten zu „Terminator 2 – Tag der Abrechnung“ kam es dann zu einem ähnlichen Disput, den Cameron glücklicherweise abermals für sich entscheiden konnte.

Der Clou im zweiten Teil ist bekanntlich, dass der einstmals als Antagonist agierende T-800 nun an der Seite der Menschen gegen die modernere Terminator-Version T-1000 ins Feld geführt und damit zum Helden des Filmes wird.

Eine Idee, für die sich Schwarzenegger zunächst so gar nicht begeistern konnte, wie Regisseur James Cameron im Interview mit „The Ringer“ verriet:

„Wir waren zu diesem Zeitpunkt schon Kumpels. Nach ‚Terminator‘ fuhren wir gemeinsam Motorrad. Und er sagte: ‚Ich töte niemanden.‘ Ich sagte: ‚Ich weiß. Sie werden es nicht ahnen. Niemand wird damit rechnen.‘ Er sagte: ‚Ich weiß, aber eine Überraschung ist die eine Sache. Eine andere ist, dass ich niemanden töte, und ich bin der Terminator.‘“

Blickt man auf seine damalige Filmographie ist es durchaus verständlich, dass Schwarzenegger davon ausging, dass das Publikum von ihm blutige Feuergefechte erwartete.

Schwarzenegger dazu: „Wie lässt du die Leute glauben, dass dies derselbe Typ ist, den wir im ersten ‚Terminator‘-Film gesehen haben? Warum beschützt er plötzlich die Menschheit und dieses Kind? Wie soll ich mich darauf einstellen?“

Jedoch konnte sich Cameron abermals durchsetzen und bescherte uns damit eine der coolsten Überraschungen in einem der größten Action-Filme aller Zeiten, der auch ganz ohne explizites Blutvergießen ein absoluter Kassenschlager wurde.

In der Doku „Arnold“ erfahren wir außerdem, dass ursprünglich gar nicht Schwarzenegger für die Rolle des T-800 vorgesehen war.

Tatsächlich hätte O.J. Simpson den Killerroboter mimen sollen, allerdings standen weder das Produktionsteam noch der Regisseur wirklich hinter dieser Idee, so dass letztlich die – wie wir heute wissen – einzig richtige Wahl hinsichtlich der Besetzung getroffen wurde.

