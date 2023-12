Streichliste Dezember 2023: Diese Filme und Serien verschwinden bei Amazon Prime– Amazon Prime Video, als einer der führenden Anbieter im Streaming-Sektor, aktualisiert regelmäßig sein Angebot an Filmen und Serien. Trotz der beeindruckenden Vielfalt, die monatlich erweitert wird, müssen einige Titel das Angebot verlassen. Im Dezember 2023 wird diese Änderung besonders spürbar sein, da zahlreiche bekannte Filme und Serien nicht mehr verfügbar sein werden.

Unter den ausscheidenden Titeln befinden sich Publikumslieblinge und verschiedene Genres, von Blockbustern bis hin zu Klassikern. Die Gründe für diese Änderungen liegen oft in auslaufenden Lizenzvereinbarungen, was jedoch die Enttäuschung der Abonnenten nicht mindert. In der Liste der Titel, die im Dezember 2023 auslaufen, sind einige wahre Blockbuster enthalten. Dazu gehören Filme wie „Gladiator“, „Tomb Raider“, „Halloween Kills“, „Paranormal Activity“ und „Dune“ sowie die Kult-Serie „The Big Bang Theory“.

Fans dieser Inhalte sollten sich daher beeilen, falls ihr diese noch anschauen möchten, bevor sie von Amazon Prime Video entfernt werden.

Amazon Prime: Diese Filme verschwinden im Dezember 2023

06. Dezember 2023

Die Hochzeit

Die Mumie kehrt zurück



07. Dezember 2023

Colombiana



08. Dezember 2023

Demolition Man

Beckenrand Sheriff



10. Dezember 2023

Midsommar



11. Dezember 2023

The Accountant

Brokeback Mountain



12. Dezember 2023

Fletchers Visionen



13. Dezember 2023

Die Schule der magischen Tiere



14. Dezember 2023

Stillwater - Gegen jeden Verdacht

Camp Bravo

Gladiator

Vigilante - Bis zum letzten Atemzug

Enemy Lines - Operation Feuervogel

Bataillon Nº 1

Lass ihn gehen

Dear Evan Hansen

Hard Hit



15. Dezember 2023

Widow's Walk



17. Dezember 2023

Tödliche Weihnachten

Unlocked

American Hustle

Pinocchio

Reiterhof Wildenstein: Teil 1: Die Pferdeflüsterin

Reiterhof Wildenstein: Teil 2: Kampf um Jacomo

Reiterhof Wildenstein, Teil 3 - Neuanfang

Reiterhof Wildenstein, Teil 4 - Der Junge und das Pferd

Reiterhof Wildenstein, Teil 5 - Jacomo und der Wolf

Reiterhof Wildenstein, Teil 6 - Sprung ins Leben

bislang ohne Datum

Tomb Raider

Weihnachten auf Umwegen

Ein Weihnachtsmann für Mia

Immer Ärger mit Grandpa

Dune

King Arthur: Legend of the Sword

Mr. Right

Wish Upon

Red Cliff

Das Belko Experiment

Wenn ich bleibe

The Corrupted - Ein blutiges Erbe

Versuchung - Wie weit gehst du?

The Specialist

Traffik

Halloween Kills

Der Kickboxer

Motherless Brooklyn

Postman

Wer ist Daddy?

Die Braut des Prinzen

Ein leichtes Mädchen

Der letzte Bulle

Verdammt, die Zombies kommen

Babylon A.D.

John Q.: Verzweifelte Wut

Fled - Flucht nach Plan

Der Weihnachts-Doktor

Troll

Ein Schuß im Dunkeln

Blowback - Time for Payback

Zwei vom Affen gebissen

Thugs Of Hindostan

Der Partyschreck

Die Ankunft

Sweethearts

Showtime

Dämon: Trau keiner Seele

Paranormal Activity

Manhattan Queen

Stowaway - Blinder Passagier

End of Watch

Seance

Space Invaders

Automata

The Good Neighbor

Der Nebel

Bis Es Dunkel Wird Warte

Exodus

Hereafter: Das Leben danach

Addicted

Come As You Are - Roadtrip ins Leben

Die Körperfresser kommen

Barfuß in Paris

Express in die Hölle

Hier kommt Lola

Just Mercy

Still Alice

Goblin Slayer: Goblin's Crown

Der Tod kennt keine Wiederkehr

Free Fire

One of These Days

Bud, der Ganovenschreck

Das Geheimnis von Kells

The Big Bang

Fate/stay night Heaven's Feel I. Presage Flower

Fate/stay night [Heaven's Feel] II. lost butterfly

Fate/stay night [Heaven's Feel] III. spring song

Vox Lux

Denen man nicht vergibt

Misery

Date a Live: The Movie - Mayuri Judgement

Piranha

Natsume Yujin-cho the Movie: Ephemeral Bond

Mütter - Am Rande des Nervenzusammenbruchs

Hadi Tschüss

Thugs Of Hindostan (Hindi)

Das Schweigen der Lämmer

Rockwell - A Star-Studded Extravaganza

Diese 10 Dinge tun wir bevor wir uns trennen

October Baby

11th Hour - 5 vor 12

Almost Coming, Almost Dying

Riddick - Überleben ist seine Rache

K: Seven Stories - Movie 1

K: Seven Stories - Movie 2

K: Seven Stories - Movie 3

K: Seven Stories - Movie 4

K: Seven Stories - Movie 5

K: Seven Stories - Movie 6

Vom Himmel gefallen

Anti Life - Tödliche Bedrohung

Thugs Of Hindostan

3ft Ball & Souls

Die grüne Wolke

Snakes and Earrings

Das Glück da unten

Amazon Prime: Diese Serien verschwinden im Dezember 2023

07. Dezember 2023

Blood Blockade Battlefront



08. Dezember 2023

Samurai Warriors



11. Dezember 2023

4 Blocks



14. Dezember 2023

Supernatural



bislang ohne Datum

The Big Bang Theory

The Originals

Die Pest

S.W.A.T.

The Last Ship

Hart of Dixie

Demon Slayer

The Good Doctor

E.R. - Emergency Room

Boarding School Juliet

Hooten & the Lady

The Devil is a Part-Timer

Date A Live

Goblin Slayer

Toradora!

Major Crimes

The Promised Neverland

Pushing Daisies

Higurashi no Naku Koro ni

Die kleine Prinzessin Sara

The Pet Girl of Sakurasou

Guilt

HAGANAI - I don't have many friends

Magia Record: Puella Magi Madoka Magica Side Story

Saekano -How to Raise a Boring Girlfriend-

Usagi Drop

Magia Record: Puella Magi Madoka Magica Side Story

Luis, el sabio del éxito

