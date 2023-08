Streaming-Horror-Tipp: Von der Kritik verrissen, im Heimkino gefeiert – Heute haben wir mal wieder einen dieser Filme, an dem bei seiner Veröffentlichung kein gutes Haar gelassen wurde, der aber später im Heimkino auf DVD von den Fans hochgejubelt wurde. Die Rede ist vom Horrorstreifen „Ghost Ship“ aus dem Jahr 2002. Der Streifen um eine wahrhaft schaurige Seefahrt von Regisseur Steve Beck hatte es wahrlich alles andere als leicht.

So wurde er anfangs von der Kritik verrissen und legte zum Beispiel auf „Rotten Tomatoes“ eine epische Bruchlandung mit einem desaströsen Score von lediglich 15 lausigen Prozent hin. Auch der Zuschauer-Score mit 37 Prozent war nicht viel besser. Doch so schlimm „Ghost Ship“ nach seinem Kinoauftritt auch niedergewalzt wurde, so egal waren all die Negativkritiken dann später zum DVD-Release.

Eine Seefahrt, die ist nicht lustig

Denn im Heimkino erfreute sich der Grusel-Horror von den Produzenten Joel Silver („Matrix“) und Robert Zemeckis („Forrest Gump“) größter Beliebtheit. Und so gehört „Ghost Ship“ heute zu den Horror-Klassikern der 2000er. Wer sich den Geisterschiff-Grusler noch mal ansehen möchte, kann dies nun im Streaming tun, ist „Ghost Ship“ doch bei Amazon Prime Video erhältlich. Für alle Genrefans, die den Film noch nicht kennen, nachfolgend ein kleiner Exkurs zum Geisterschiff:

Der Horror in „Ghost Ship“ beginnt mit einem mysteriösen Fremden. Er verspricht Murphy – seines Zeichens Kapitän des Bergungsschiffs Arctic Warrior – und dessen Crew ein lukratives Geschäft, an dessen Ende ein dicker Batzen Geld winkt. Sie sollen ihm dafür nur helfen, einen herrenlos treibenden Luxusliner zu bergen.

Doch auf dem seit den 60er Jahren auf mysteriöse Weise verschwundenen Schiff wartet nicht nur ein unglaublicher Goldschatz, sondern auch ein tödliches Geheimnis. Als die Arctic Warrior plötzlich explodiert und somit jeder Rückweg versperrt ist, und die Schatzjäger zu allem Überfluss feststellen müssen, dass das Wrack zu sinken droht, scheint jede Hoffnung auf Entkommen verloren.

