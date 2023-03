Streaming: Längst vergessener Marvel-Klassiker auf Netflix – Was haben uns in den letzten Jahren all die vielen Hochglanz-Marvel-Blockbuster begeistert. Da verwundert nicht, dass Marvel nun schon seit Jahren die Film- und Serienlandschaft prägt. Doch weit vor den „Avengers“ und Co. gab es eine legendäre Comic-Verfilmung, die eine ganze Generation begeisterte und heute wahrscheinlich bei vielen in Vergessenheit geraten ist.

Die Rede ist von der Kult-TV-Serie „Der unglaubliche Hulk“ samt 90-minütigem Pilotfilm, die in den Jahren zwischen 1977 und 1982 die Zuschauer begeisterte. Kein Wunder, war es doch die Serie rund um den grünen Muskelberg, der zu den bekanntesten und beliebtesten Superhelden des Marvel-Kosmos gehört. Seinerzeit vornehmlich durch die Comics der „The Incredible Hulk“-Reihe, später durch eben genau diese Serie „Der unglaubliche Hulk“ – und heute ganz klar durch seine vielen Kinoauftritte.

Serien-Nostalgie und Marvel-Geschichte

Jedoch zählt die 70er-Serie mit zu den kultigsten Auftritten von Dr. David Banner, der bei Wutstau ständig zum Hulk wird. Um den Mottenstaub von dieser Kultserie zu streifen, gibt es nun endlich die komplette Serie beim Streaming-Anbieter Netflix zu sehen. Alle fünf Staffeln inklusive des Pilotfilms stehen bereit, um jeden Fan ein Stück Seriennostalgie zurückzubringen und allen Nichtkennern die Möglichkeit einzuräumen, ein Stück Marvel-Geschichte nachzuholen.

Bei „Der unglaubliche Hulk“ kommen Erinnerungen hoch an eine wirklich stimmige Science-Fiction-Serie: Alles beginnt hier mit einem Experiment von Wissenschaftler Dr. David Banner, bei dem dieser radioaktiv verseucht wird. Fortan verwandelt er sich in ein riesiges grünes Monster, sobald er wütend wird. Und er zerstört einfach alles, was ihm in den Weg kommt. Auf der verzweifelten Suche nach einem Heilmittel reist der Wissenschaftler durch die USA und wird dabei etlichen Gefahren ausgesetzt.

Serienkult und nun auf Netflix

David Banner wird dabei vom unvergessenen Bill Bixby gespielt und Hulk vom legendären Bodybuilder Lou Ferrigno. Beide haben durch ihr Charisma mit dafür gesorgt, dass sich diese Serie in die Herzen der Zuschauer spielte – ganz zu schweigen von den spannenden Plots der 82 Episoden in insgesamt fünf Staffeln. Nicht zu vergessen die sich immer wiederholende Szene des zum Hulk mutierenden Banners – inklusive dem Aufreißen seines Hemdes. Das ist Serienkult – und nun auf Netflix zu sehen!

