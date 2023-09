Streaming: Kult-Horror-Schocker neu im Abo – Ohne Frage gehört der Kettensägen-Killer Leatherface zu den ikonischsten Horror-Figuren der Filmgeschichte. Während die berühmt-berüchtigte Kult-Horror-Reihe „Texas Chainsaw Massacre” neun Filme umfasst, inklusive der zuletzt veröffentlichten Netflix-Neuauflage, bleibt der Originalfilm „Blutgericht in Texas“ alias „Texas Chainsaw Massacre“ aus dem Jahre 1974 bis heute unerreicht.

Und eben diesen Kult-Horror-Schocker gibt es ab sofort für alle Streaming-Fans, die ein Abo bei Paramount+ abgeschlossen haben. Es ist einer dieser Highlights für alle Genrefans, die ihren Heimkinospaß via Streaming-Anbieter finden. Schließlich gehört das „Texas Chainsaw Massacre“-Original zu den Wegweisern des Splatter- sowie Slasher-Genres und generell auch zur Garde der besten Horrorfilme aller Zeiten.

Blutiges Gemetzel sorgte für Aufregung

Dafür hatte Regisseur Tobe Hooper damals lediglich ein geringes Budget zur Verfügung und drehte mit unbekannten Schauspielern. Doch Hooper erschuf daraus damals einen wahren Überraschungserfolg in den Kinos, der bis heute eine gigantische Fangemeinde hinter sich weiß. Während „Blutgericht in Texas“ mit seiner expliziten Gewalt weltweit bei etlichen Prüfstellen für Schnappatmung sorgte, feierten Fans das blutige Gemetzel.

Wer also Lust auf echten Horror-Kult hat, kann das 74er Leatherface-Schachtfest nun beim Streaming-Dienst Paramount+ erleben. Wer das „Texas Chainsaw Massacre“-Original nicht kennt, nachfolgend ein kurzer Einblick, was euch plottechnisch erwartet: „The Texas Chainsaw Massacre“ spielt im Jahre 1973. Alles beginnt mit einem eigentlich idyllischen Sommerausflug für Kirk, Pam, Jerry, Franklin und seine Schwester Sally.

Legendäre Premiere von Leatherface

Die junge und gutgelaunte Gruppe hatte vor, nach dem Haus der Großeltern von Sally und Franklin im ländlichen Texas zu suchen. Als sie einen geistig verwirrten Mann as Anhalter mitnehmen, nimmt das grauenvolle Schicksal seinen Lauf. Denn in der Folge geraten sie an eine Familie ehemaliger Schlachter, die zu Kannibalen degeneriert sind. Sie sammeln auf ihrem Landsitz menschliche und tierische Überreste, mit denen sie das Haus dekorieren.

Dass sie demnach alles andre als eine gute Gesellschaft sind, merkt die Gruppe dann auch recht schnell. Spätestens dann, als der gute Leatherface samt Kettensäge auf der Bildfläche erscheint und ein blutiges Splatter-Fest feiert.

Quelle: filmstarts.de