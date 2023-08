Streaming Hits: Die erfolgreichsten Netflix-Serien aller Zeiten – Obschon mittlerweile beim Streaming-Giganten nicht mehr alles so rund läuft wie früher und zudem etliche Serien floppen, gehört Netflix doch weiterhin zu den Topadressen im Streaming-Business. Denn sie stellen gerade mit ihren zahlreichen Eigenproduktionen große Serien-Hits.

Schließlich hat Netflix seit der erstmaligen Ankündigung 2011 bis heute unbestritten etliche Erfolgs- und Kultserien hervorgebracht. Direkt mit den ersten „Netflix Original“-Serien im Jahr 2013 ließ der Streaming-Dienst mit unter anderem „Lilyhammer“, „Orange Is the New Black“ und vor allem „House of Cards“ die Muskeln spielen. Seitdem hat Netflix richtig rangeklotzt und wie kein anderer Streaming-Dienst seine Serien-Vita massiv ausgebaut.

Milliardengrenze geknackt

Die Kollegen von „TV Spielfilm“ haben sich die Mühe gemacht und die erfolgreichsten Netflix-Serien aller Zeiten anhand der Gesamtzahl an gestreamten Stunden zusammengetragen. Denn diese gestreamten Stunden in den ersten 28 Tagen sind für Netflix der Parameter, wonach das Unternehmen den Erfolg seiner Netflix-Originals bemisst. Dementsprechend stechen einige Serien besonders hervor und lassen viele andere Produktionen weit hinter sich.

Darunter sind Netflix-Serienhits, die sogar die Milliardengrenze geknackt haben in Sachen gestreamter Stunden. Nachfolgend findet ihr nun die erfolgreichsten Netflix-Serien aller Zeiten:

Platz 10: Stranger Things – Staffel 3 (582.100.000 Stunden)

Platz 9: Haus des Geldes – Staffel 4 (619.010.000 Stunden)

Platz 8: Bridgerton – Staffel 1 (625.490.000 Stunden)

Platz 7: The Night Agent – Staffel 1 (626.990.000 Stunden)

Platz 6: Bridgerton – Staffel 2 (656.260.000 Stunden)

Platz 5: Haus des Geldes – Staffel 5 (792.230.000 Stunden)

Platz 4: Dahmer - Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer (856.270.000 Stunden)

Platz 3: Wednesday – Staffel 1 (1.237.150.000 Stunden)

Platz 2: Stranger Things – Staffel 4 (1.352.090.000 Stunden)

Platz 1: Squid Game – Staffel 1 (1.650.450.000 Stunden)

Quelle: tvspielfilm.de