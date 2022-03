Streaming-Gigant testet neue Maßnahmen: Netflix bietet Variante zum Account-Teilen – Der Streaming-Anbieter Netflix untersagt eigentlich in seinen Nutzungsbedingungen das Teilen von Konten außerhalb des Haushalts. Darüber setzen sich viele Nutzer einfach hinweg. Nun plant das Unternehmen einen internationalen Testvorgang. Bei dem Probelauf wird für weitere Nutzer auf dem gleichen Konto eine Gebühr erhoben.

Wer im Besitz eines Kontos ist, kann dann einfach andere Nutzer auf seinem Account gegen einen kleineren Betrag mitschauen lassen. Die neue Option bietet Nutzern Gelegenheit, „Extra-Mitglieder“ hinzuzufügen und so auch Menschen außerhalb des eigenen Haushalts mitschauen zu lassen. Indem sie „ein bisschen“ mehr zahlen, so kündigte Chengyi Long, Leiter für den Bereich Wachstum und Innovation bei Netflix an, können die Kontoeigner andere beteiligen.

Testlauf in Südamerika:

Das Projekt geht zuerst in Chile, Costa Rica und Peru an den Start – der zitierte Betrag von „ein bisschen“ umfasst konkret drei US-Dollar, das sind in etwa 2,70 Euro. Falls die Option in den Erprobungsländern gut angenommen wird, könnte es auch einer Einführung in Europa und somit möglicherweise in Deutschland kommen. Nutzern soll so ein Weg gegeben werden, Nebenkonten für bis zu zwei weitere Leute hinzuzufügen. Diese müssen dann nicht mehr Teil des Haushalts sein.

Dennoch erhalten diese Personen demnach ein eigenes Profil, bekommen personalisierte Empfehlungen und verfügen dann über einen eigenen Login sowie ein eigenes Passwort. Long dazu: „Wir haben es Menschen, die zusammenleben, immer leicht gemacht, ihr Netflix-Konto zu teilen, mit Funktionen wie separaten Profilen und mehreren Streams in unseren Standard- und Premium-Abos.“ Wann und wie Netflix geteilt werden dürfe, darüber hätte dies allerdings Verwirrung gestiftet.

Man erprobe zudem die Möglichkeit, Benutzerprofile auf neue Konten übertragen zu lassen.

Quelle: N-TV