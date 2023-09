Streaming-Geheimtipp: Gefeierte Krimiserie aus den USA bei RTL+ – Seit über einem Jahr sorgt eine Krimi-Serie in den USA für einen regelrechten Hype. Nun gibt es den Krimi-Geheimtipp auch endlich in Deutschland. Die Rede ist von der Serie „Dark Winds“, die man nun bei RTLs Streaming-Dienst RTL+ schauen kann.

Der Mystery-Krimi im Episodenformat wurde dabei von zwei wahren Ikonen produziert. So sind keine Geringeren als „Game of Thrones“-Schöpfer George R. R. Martin sowie Hollywood-Legende Robert Redford die Executive Producer von „Dark Winds“. Die Serie basiert auf den in den USA überaus beliebten Krimi-Romanen des Autors Tony Hillerman, deren Rechte sich Robert Redford bereits vor einigen Jahren sicherte.

Spannend andersartiger Krimi

„Dark Winds“ handelt von den Beamten einer Navajo-Polizeistation. Die Serie beginnt mit einem Überfall auf einen Geldtransporter, bei dem zwei Wachleute getötet werden. Die Suche nach den Gangstern führt in ein Navajo-Reservat. Deshalb wird Lieutenant Joe Leaphorn mit dem Fall betraut, der zugleich mit Jim Chee einen neuen Deputy an die Seite gestellt bekommt. Was Leaphorn jedoch nicht weiß: Dass sein neuer Partner eigentlich FBI-Agent ist, der undercover versucht, ein radikale Gruppe von Navajo-Aktivisten aufzuspüren.



Die erste Staffel von „Dark Winds“ liefert uns sechs Folgen mit einer Länge von je 50 Minuten. Die Besonderheit der Serie ist ihre Kombination aus Krimi und einer Kulturstudie der indigenen Bevölkerung. Das kam in den USA so gut beim Publikum an, dass dort bereits eine zweite Staffel erschienen ist. Wer Lust auf eine Krimi-Serie der anderen Art hat, der sollte sich „Dark Winds“ bei RTL+ anschauen.

